iMaxMinTrends - indicador para MetaTrader 4
El indicador es co-escrito por Vladmir Bocharov.
La idea principal - una conexión constantemente de máximos/mínimos diario, semanal, mensual por las líneas de tendencia para determinar la dirección del mercado. En este caso, los niveles mínimos máximos propios también se trazan en el gráfico.
Así, el indicador muestra los niveles más importantes y la dirección actual del movimiento en los timeframes mayores (> H4).
Las figuras de abajo están marcadas en blanco los máximos/mínimos - diarios, en amarillo - semanal - en azul - mensual, en rojo - medio año.
