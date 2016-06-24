CodeBaseSeções
Making ScreenShot - script para MetaTrader 4

Ivan Morozov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
753
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
O script irá criar uma seção de imagem GIF do gráfico no diretório raiz do programa (MQL4/Files/ScreenShots).

Se for bem sucedido, a criação de arquivos funciona no beep. Cria um nome de tela, você pode simplesmente arrastar o script a partir do navegador para o gráfico.

Continue em toda a zona entre o canto inferior direito do gráfico com o cursor do mouse. Indicadores Windows também estão incluídos.

Imagens:

Tamanhos de imagem podem ser muito diferentes:

ScreenShot_1

  

ScreenShot_2

Indicatores também são mostrados corretamente:

ScreenShot_3

Dicas:

  • Se quiser interferir com o sinal de áudio, ele pode simplesmente ser removido pela alteração do código fonte:
Para fazer isso, abra o MetaEditor editor, abrir o script lá e encontre essas linhas:

//#property show_inputs      se você quiser alterar essas configurações, então retire as duas primeiras barras

input string   dir="//ScreenShots/"; - Você pode especificar uma pasta, mas necessariamente no diretório do programa

input bool     play_sound=true;      - se você não precisa de som, altere de verdadeiro para falso

  • Este script não tira fotos do meio do gráfico. É possível tirar fotografias apenas do final. Da margem direita da imagem até a data e hora atual.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12313

