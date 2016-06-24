Participe de nossa página de fãs
Making ScreenShot - script para MetaTrader 4
753
O script irá criar uma seção de imagem GIF do gráfico no diretório raiz do programa (MQL4/Files/ScreenShots).
Se for bem sucedido, a criação de arquivos funciona no beep. Cria um nome de tela, você pode simplesmente arrastar o script a partir do navegador para o gráfico.
Continue em toda a zona entre o canto inferior direito do gráfico com o cursor do mouse. Indicadores Windows também estão incluídos.
Imagens:
Tamanhos de imagem podem ser muito diferentes:
Indicatores também são mostrados corretamente:
Dicas:
- Se quiser interferir com o sinal de áudio, ele pode simplesmente ser removido pela alteração do código fonte:
//#property show_inputs - se você quiser alterar essas configurações, então retire as duas primeiras barras
input string dir="//ScreenShots/"; - Você pode especificar uma pasta, mas necessariamente no diretório do programa
input bool play_sound=true; - se você não precisa de som, altere de verdadeiro para falso
- Este script não tira fotos do meio do gráfico. É possível tirar fotografias apenas do final. Da margem direita da imagem até a data e hora atual.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12313
