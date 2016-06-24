O script irá criar uma seção de imagem GIF do gráfico no diretório raiz do programa (MQL4/Files/ScreenShots).

Se for bem sucedido, a criação de arquivos funciona no beep. Cria um nome de tela, você pode simplesmente arrastar o script a partir do navegador para o gráfico.

Continue em toda a zona entre o canto inferior direito do gráfico com o cursor do mouse. Indicadores Windows também estão incluídos.

Imagens:



Tamanhos de imagem podem ser muito diferentes:

Indicatores também são mostrados corretamente:





Dicas:

Se quiser interferir com o sinal de áudio, ele pode simplesmente ser removido pela alteração do código fonte:

Para fazer isso, abra o MetaEditor editor, abrir o script lá e encontre essas linhas:

//#property show_inputs - se você quiser alterar essas configurações, então retire as duas primeiras barras input string dir="//ScreenShots/"; - Você pode especificar uma pasta, mas necessariamente no diretório do programa input bool play_sound=true; - se você não precisa de som, altere de verdadeiro para falso