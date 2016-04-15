CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Skripte

Erstelle ein ScreenShot - Skript für den MetaTrader 4

Ivan Morozov
Das Skript speichert ein gif-Bild des Charts im Verzeichnis MQL4/Files/ScreenShots.

Im Erfolgsfall wird die Erstellung der Datei mit einem Piepton quittiert. Ziehen Sie einfach das Skript auf den Chart.

Der Screenshot umfasst das Rechteck von der unteren rechten Ecke bis zur Maus. Die Indikatoren des Charts sind ebenfalls zu sehen.

Bilder:

Bildgrößen können sehr unterschiedlich sein:

ScreenShot_1

  

ScreenShot_2

Indikatoren werden auch korrekt angezeigt:

ScreenShot_3

Tips:

  • Wenn Sie der Quittungston stört, können Sie durch eine kleine Änderung im Code löschen:
Um dies zu tun, öffnen Sie das Skript im MetaEditor und suchen Sie diese Zeilen:

//#property show_inputs      Wenn Sie jedes Mal die Einstellungen ändern möchten, entfernen Sie die ersten zwei Schrägstriche

input string   dir="//ScreenShots/"; - Bestimmen Sie das Verzeichnis, aber nur innerhalb des Programm-Verzeichnisses

input bool     play_sound=true;      - wenn Sie keinen Ton wünschen, setzen Sie diesen Wert auf <false>

  • Dieses Skript kann keine Bilder der Mitte des Chart machen. Die Bilder beginnen immer am rechten Ende. Ist doch auf der rechten Ende des Chart der aktuelle Zeitpunkt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12313

