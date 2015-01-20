Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Making ScreenShot - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5521
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт создает gif изображение участка графика в корневом каталоге программы (MQL4/Files/ScreenShots).
При удачном создании файла сработает звуковой сигнал. Создать скрин можно просто перетащив название скрипта из навигатора на график.
Сохранится вся область между крайним нижним правым углом графика и курсором мыши. Окна индикаторов также учитываются.
Размеры изображений могут быть самыми разными:
Индикаторы также корректно отображаются:
Советы:
- Если вам мешает звуковой сигнал, то его можно просто убрать, изменив исходный коде:
Для этого откройте редактор MetaEditor, откройте там скрипт и найдите эти строки:
//#property show_inputs - если нужно каждый раз изменять эти параметры, то уберите первые два слэша
input string dir="//ScreenShots/"; - папку можно указать свою, но обязательно в каталоге программы
input bool play_sound=true; - если не нужен звуковой сигнал, то измените true на false
- Этот скрипт не может делать снимки с середины графика. Можно делать снимки только у его конца. Поскольку правая граница снимка - текущая дата и время.
Скрипт создает горизонтальные линии, показывающие минимальные и максимальные значения цены за указанный период.Vav_OpenOrder_Manually
Набор скриптов для установки отложенных ордеров.
Советник, основанный на принципе Мартингейла.VVI-Pessim-Grid
Простой сеточный советник, рассчитанный на работу в период кризисов. Рассчитан для пары EUR/USD, но может подойти и для другой пары, которая относится к доллару.