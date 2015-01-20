Скрипт создает gif изображение участка графика в корневом каталоге программы (MQL4/Files/ScreenShots).

При удачном создании файла сработает звуковой сигнал. Создать скрин можно просто перетащив название скрипта из навигатора на график.

Сохранится вся область между крайним нижним правым углом графика и курсором мыши. Окна индикаторов также учитываются.

Размеры изображений могут быть самыми разными:

Индикаторы также корректно отображаются:

Советы:

Для этого откройте редактор MetaEditor, откройте там скрипт и найдите эти строки:

//#property show_inputs - если нужно каждый раз изменять эти параметры, то уберите первые два слэша

input string dir="//ScreenShots/"; - папку можно указать свою, но обязательно в каталоге программы

input bool play_sound=true; - если не нужен звуковой сигнал, то измените true на false