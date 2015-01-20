CodeBaseРазделы
Making ScreenShot - скрипт для MetaTrader 4

Ivan Morozov
Просмотров:
5521
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт создает gif изображение участка графика в корневом каталоге программы (MQL4/Files/ScreenShots).

При удачном создании файла сработает звуковой сигнал. Создать скрин можно просто перетащив название скрипта из навигатора на график.

Сохранится вся область между крайним нижним правым углом графика и курсором мыши. Окна индикаторов также учитываются.

Размеры изображений могут быть самыми разными:

ScreenShot_1

  

ScreenShot_2

Индикаторы также корректно отображаются:

ScreenShot_3

Советы:

  • Если вам мешает звуковой сигнал, то его можно просто убрать, изменив исходный коде:

Для этого откройте редактор MetaEditor, откройте там скрипт и найдите эти строки:

//#property show_inputs      - если нужно каждый раз изменять эти параметры, то уберите первые два слэша

input string   dir="//ScreenShots/"; - папку можно указать свою, но обязательно в каталоге программы  

input bool     play_sound=true;      - если не нужен звуковой сигнал, то измените true на false  

  • Этот скрипт не может делать снимки с середины графика. Можно делать снимки только у его конца. Поскольку правая граница снимка - текущая дата и время.
