ポケットに対して
エキスパート

FMOneEA - MetaTrader 4のためのエキスパート

FMOneEAは、MetaTrader 4の為のスキャルピング系EAです。1時間足チャート上にのみ設定されます。

計算が1時間足のZigZagインディケータとMACDインディケータ をベースにしています。注意: ZigZagインディケータのファイルは<terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\フォルダの中に配置しなければなりません。少しでもお役に立てたら嬉しいです。

既定のプロパティは以下に説明します。バックテストの結果はこの設定に基づきます。

最終更新: 2015年7月17日

2015年4月21日更新:

  • シグナルの公式が改善されました。もっと正確となりました。
  • Redemption Loss OrderにはRedemption関数が追加されました。

2015年4月29日更新:

  • Redemption関数のソースコード、またはLost Redemptionの掛け算のオプションを直しました。
  • また、ブレーキングムーブメントのコードも書き直しました。
  • シグナルの公式を簡単にしました。

2015年5月26日更新:

  • Redemptionのソースコードを書き直しました。
  • EAの動作速度を上げました。
  • Trailing StopとTrailing Profitのためのコードを改善しました。

設定のUseTrailingStop・AutoTrailingStop・AutomaticTakeProfitがTrueならば、決済逆指値とともに決済指値も移動します。したがって、決済指値はダイナミックになります。

2015年6月2日更新:

  • FM1Redemption()関数のバグを修正しました。
  • ストップロスを損益分岐点へ移動するスクリプトが追加されました。
  • Maximum Lot Redemptionオプションが 追加されました（Lots Redemptionを上げるために)。
  • FMOneCalculation()関数のバグを修正しました。

2015年7月16日更新:

  • 時間軸の変数配列のバグを修正しました。配列mat[4]が範囲外だったのです。

2015年7月17日更新:

  • インディケータZigZagを除外して、シグナルの公式を簡単にしました。

2015年8月17日更新:

  • プログラムの構成を改善しました。
  • 注文開始のバグを修正しました。


//--- 入力引数（最新バージョン）
input string             FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs";
input string           FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)";
input int          FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // 4時間足で分析することをおすすめ
extern bool          FridayTrade = True; // Trueならば、金曜日にも取引する
extern bool           Redemption = True; // Redemption Loss Orderを許可する
input string    OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True";
extern bool     LotsOptimization = True; // LotsOptimizationがTrueならば、変数Lotsの値はEAで計算されているし、最小取引サイズ= 0.01
extern double               Lots = 0.01; // LotsOptimizationがFalseならば、ロットサイズはトレーダーで指定される
extern double        LotsRedempt = 2.0; // ロットの掛け算の値、デフォルト2.0になる
extern double     MaxLotsRedempt = 4.0; // ロットの掛け算の最高値、デフォルトで2倍の最小取引サイズとなる
extern int          MaxOpenOrder = 12; // 未執行注文の数の可能な最大値（通貨ペアの数の最高値は12に等しい）
// 通貨ペア: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD //
input string   AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False";
extern bool  AutomaticTakeProfit = True; // 決済指値の自動計算
extern bool  NoMinimumTakeProfit = True; // True or False -> If Set True,  EAが変数MimnimumTakeProfitを使わずに決済指値を出す
input string     MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False"; // EAが変数MimnimumTakeProfitを使わずに決済指値を出す
 extern double          MinimumTP = 10; // エキスパートアドバイザの決済指値の最小値; AutomaticTakeProfitがTrueならば、デフォルト10になる
input string      ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False"; // Falseならば、手動で決済指値を出す
extern double         TakeProfit = 20; // 決済指値が自動売買システムで出されるが、決済指値の値が手動で指定できる。デフォルトは20
input string   AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True";
extern bool    AutomaticStopLoss = True; // 決済逆指値の自動計算
input string      ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False"; // 決済逆指値の値を手動で指定する
extern double           StopLoss = 157; // ユーザで指定された決済逆指値、決済逆指値のデフォルト値は157に等しい
extern bool      UseTrailingStop = True; // Trailing Stopを有効にするか、True (はい) か False (いいえ)
extern bool     AutoTrailingStop = True; // Trueならば、トレーリングストップが自動的に計算される
extern double       TrailingStop = 14.0; // トレーリングストップのデフォルト値は14に等しい
extern double   TrailingStopStep = 1.0; // トレーリングストップの足跡（デフォルトは1.0）
input string      UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; // Trueならば、ストップロスを損益分岐点へ移動する
extern bool         UseSecureBEP = False; // Trueならば、ストップロスを損益分岐点へ移動する


バックテスト結果：

FMOneEA Expert Advisor for MetaTrader 4

