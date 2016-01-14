FMOneEAは、MetaTrader 4の為のスキャルピング系EAです。1時間足チャート上にのみ設定されます。

計算が1時間足のZigZagインディケータとMACDインディケータ をベースにしています。注意: ZigZagインディケータのファイルは<terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\フォルダの中に配置しなければなりません。少しでもお役に立てたら嬉しいです。

既定のプロパティは以下に説明します。バックテストの結果はこの設定に基づきます。

最終更新: 2015年7月17日

2015年4月21日更新:

シグナルの公式が改善されました。もっと正確となりました。

Redemption Loss OrderにはRedemption関数が追加されました。

2015年4月29日更新:

Redemption関数のソースコード、またはLost Redemptionの掛け算のオプションを直しました。

また、ブレーキングムーブメントのコードも書き直しました。

シグナルの公式を簡単にしました。

2015年5月26日更新:

Redemptionのソースコードを書き直しました。

EAの動作速度を上げました。

Trailing StopとTrailing Profitのためのコードを改善しました。

設定のUseTrailingStop・AutoTrailingStop・AutomaticTakeProfitがTrueならば、決済逆指値とともに決済指値も移動します。したがって、決済指値はダイナミックになります。

2015年6月2日更新:

FM1Redemption()関数のバグを修正しました。

ストップロスを損益分岐点へ移動するスクリプトが追加されました。

Maximum Lot Redemptionオプションが 追加されました（Lots Redemptionを上げるために)。

FMOneCalculation()関数のバグを修正しました。

2015年7月16日更新:

時間軸の変数配列のバグを修正しました。配列mat[4]が範囲外だったのです。

2015年7月17日更新:

インディケータZigZagを除外して、シグナルの公式を簡単にしました。

2015年8月17日更新:

プログラムの構成を改善しました。



注文開始のバグを修正しました。







input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs" ; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)" ; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4 ; extern bool FridayTrade = True; extern bool Redemption = True; input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True" ; extern bool LotsOptimization = True; extern double Lots = 0.01 ; extern double LotsRedempt = 2.0 ; extern double MaxLotsRedempt = 4.0 ; extern int MaxOpenOrder = 12 ; input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False" ; extern bool AutomaticTakeProfit = True; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False" ; extern double MinimumTP = 10 ; input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False" ; extern double TakeProfit = 20 ; input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True" ; extern bool AutomaticStopLoss = True; input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False" ; extern double StopLoss = 157 ; extern bool UseTrailingStop = True; extern bool AutoTrailingStop = True; extern double TrailingStop = 14.0 ; extern double TrailingStopStep = 1.0 ; input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False" ; extern bool UseSecureBEP = False;





バックテスト結果：