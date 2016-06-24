O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento para MetaTrader 4. Ele funciona apenas em timeframe de uma hora (PERÍODO H1).

O cálculo do FMOneEA é baseado no ZigZag e indicadores MACD no timeframe H1. Cuidado: certifique-se de que o indicador ZigZag está no <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Espero que seja útil.

Os resultados da Testador de Estratégia abaixo usaram a propriedade padrão do FMOneEA.

Última modificação (atualização): 17/07/2015.

Atualização (21/04/2015):

Fórmula melhorada do sinal, para torná-lo mais preciso.

Função "Redemption" adicionada para "Redemption Loss Order".

Atualização (29/04/2015):

Código corrigido "Redemption" e a opção para multiplicação dos "Lots Redemption".

Códigos melhorados para o movimento de frenagem.

Fórmula de sinal simplificada.

Atualização (26/05/2015):

Código corrigido para os "Lots Redemption".

Aumenta a velocidade do processo do EA.

Código melhorado para o Trailing Stop e Trailing Profit.

Se definido: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True e AutomaticTakeProfit = True, então quando o Stop Loss é Trailing, o Take Profit será Trailing também, ou seja, o Take Profit será dinâmico.

Atualização (2/06/2015):

Correção de erros na função FM1Redemption().

Scripts adicionados para mover o Stop Loss ao BEP, se a ordem é com lucro, antes do Trailing Stop ser realizado.

Adicionado "Option para Maximum Lot Redemption" (para multiplicação dos "Lots Redemption").

Fórmula corrigida de cálculo do sinal na função FMOneCalculation().

Atualização (16/07/2015):

Correção de erro para arrays das variáveis do timeframe, devido ao array mat [4] que estava fora do intervalo (em update_5).

Atualização (17/07/2015): (Update_07)

Simplificação da fórmula de sinal , sem o indicador ZigZag.

Atualização (17/08/2015): (Update_08)

Melhoria da estrutura do programa.



Bugs corrigidos na abertura de ordem.







input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs" ; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1" ; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4 ; extern bool FridayTrade = True; extern bool Redemption = True; input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True" ; extern bool LotsOptimization = True; extern double Lots = 0.01 ; extern double LotsRedempt = 2.0 ; extern double MaxLotsRedempt = 4.0 ; extern int MaxOpenOrder = 12 ; input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False" ; extern bool AutomaticTakeProfit = True; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False" ; extern double MinimumTP = 10 ; input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False" ; extern double TakeProfit = 20 ; input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True" ; extern bool AutomaticStopLoss = True; input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False" ; extern double StopLoss = 157 ; extern bool UseTrailingStop = True; extern bool AutoTrailingStop = True; extern double TrailingStop = 14.0 ; extern double TrailingStopStep = 1.0 ; input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False" ; extern bool UseSecureBEP = False;





Resultado dos testes: