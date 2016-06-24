Participe de nossa página de fãs
O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento para MetaTrader 4. Ele funciona apenas em timeframe de uma hora (PERÍODO H1).
O cálculo do FMOneEA é baseado no ZigZag e indicadores MACD no timeframe H1. Cuidado: certifique-se de que o indicador ZigZag está no <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Espero que seja útil.
Os resultados da Testador de Estratégia abaixo usaram a propriedade padrão do FMOneEA.
Última modificação (atualização): 17/07/2015.
Atualização (21/04/2015):
- Fórmula melhorada do sinal, para torná-lo mais preciso.
- Função "Redemption" adicionada para "Redemption Loss Order".
Atualização (29/04/2015):
- Código corrigido "Redemption" e a opção para multiplicação dos "Lots Redemption".
- Códigos melhorados para o movimento de frenagem.
- Fórmula de sinal simplificada.
Atualização (26/05/2015):
- Código corrigido para os "Lots Redemption".
- Aumenta a velocidade do processo do EA.
- Código melhorado para o Trailing Stop e Trailing Profit.
Se definido: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True e AutomaticTakeProfit = True, então quando o Stop Loss é Trailing, o Take Profit será Trailing também, ou seja, o Take Profit será dinâmico.
Atualização (2/06/2015):
- Correção de erros na função FM1Redemption().
- Scripts adicionados para mover o Stop Loss ao BEP, se a ordem é com lucro, antes do Trailing Stop ser realizado.
- Adicionado "Option para Maximum Lot Redemption" (para multiplicação dos "Lots Redemption").
- Fórmula corrigida de cálculo do sinal na função FMOneCalculation().
Atualização (16/07/2015):
- Correção de erro para arrays das variáveis do timeframe, devido ao array mat [4] que estava fora do intervalo (em update_5).
Atualização (17/07/2015): (Update_07)
- Simplificação da fórmula de sinal, sem o indicador ZigZag.
Atualização (17/08/2015): (Update_08)
- Melhoria da estrutura do programa.
- Bugs corrigidos na abertura de ordem.
//--- Entrada do usuário (Update_07 17/08/2015) input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs"; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1"; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Uso recomendado no Timeframes H4 (PERIOD_H4) extern bool FridayTrade = True; // Se for verdadeiro, o EA negocia na sexta-feira extern bool Redemption = True; // Permite "Redemption Loss Order" input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True"; extern bool LotsOptimization = True; // Se for verdadeiro, os lotes serão calculados pelo EA, tamanho dos Lotes padrão para otimização = 0.01" extern double Lots = 0.01; //Se LotsOptimization=False, Lotes são ajustado pelo usuário extern double LotsRedempt = 2.0; // Valor "redemption" para a multiplicação dos lotes, valor padrão 2.0 extern double MaxLotsRedempt = 4.0; // Valor máximo dos "Lots Redemption" para a multiplicação dos lotes, padrão 4 vezes os lotes iniciais extern int MaxOpenOrder = 12; // Máximo permitido para abrir ordens (pares máximos de negociação = 12 pares) // PARES: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD // input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False"; extern bool AutomaticTakeProfit = True; // O TP automático será calculado pelo EA extern bool NoMinimumTakeProfit = True; // True ou False -> Se definido como verdadeiro, 100% TP pelo EA, não usa TP mínimos. input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False"; // TP pelo EA em valores do TP mínimo extern double MinimumTP = 10; // TP mínimo pelo EA na função AutomaticTakeProfit=True, valor padrão igual a 10 input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False"; // TP pelo Terminal MT4 (o mesmo da negociação manual) extern double TakeProfit = 20; // TP pelo sistema, os valores podem ser ajustados pelo usuário, o valor padrão é igual a 20 input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True"; extern bool AutomaticStopLoss = True; // O SL será calculado pelo EA input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False"; // valores do SL podem ser ajustados pelo usuário extern double StopLoss = 157; // SL ajustado pelo usuário, o valor padrão será igual a 157 extern bool UseTrailingStop = True; // Usa o Trailing Stop, True (Sim) ou Falso (Não) extern bool AutoTrailingStop = True; // Se definido verdadeiro, 100% do cálculo do TS pelo EA, não usa o valor do trailing stop. extern double TrailingStop = 14.0; // Se o Trailing Stop é verdadeiro, entra o valor do trailing stop no padrão igual a 14 extern double TrailingStopStep = 1.0; // Entrada do valor do passo Trailing Stop (padrão = 1.0) input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //Se verdadeiro, o EA irá adicionar o BEP para ordem segura extern bool UseSecureBEP = False; // Se verdadeiro, o EA irá adicionar o BEP para garantir a segurança da sua ordem
