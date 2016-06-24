CodeBaseSeções
O FMOneEA é um Expert Advisor de escalpelamento para MetaTrader 4. Ele funciona apenas em timeframe de uma hora (PERÍODO H1).

O cálculo do FMOneEA é baseado no ZigZag e indicadores MACD no timeframe H1. Cuidado: certifique-se de que o indicador ZigZag está no <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Espero que seja útil.

Os resultados da Testador de Estratégia abaixo usaram a propriedade padrão do FMOneEA.

Última modificação (atualização): 17/07/2015.

Atualização (21/04/2015):

  • Fórmula melhorada do sinal, para torná-lo mais preciso.
  • Função "Redemption" adicionada para "Redemption Loss Order".

Atualização (29/04/2015):

  • Código corrigido "Redemption" e a opção para multiplicação dos "Lots Redemption".
  • Códigos melhorados para o movimento de frenagem.
  • Fórmula de sinal simplificada.

Atualização (26/05/2015):

  • Código corrigido para os "Lots Redemption".
  • Aumenta a velocidade do processo do EA.
  • Código melhorado para o Trailing Stop e Trailing Profit.

Se definido: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True e AutomaticTakeProfit = True, então quando o Stop Loss é Trailing, o Take Profit será Trailing também, ou seja, o Take Profit será dinâmico.

Atualização (2/06/2015):

  • Correção de erros na função FM1Redemption().
  • Scripts adicionados para mover o Stop Loss ao BEP, se a ordem é com lucro, antes do Trailing Stop ser realizado.
  • Adicionado "Option para Maximum Lot Redemption" (para multiplicação dos "Lots Redemption").
  • Fórmula corrigida de cálculo do sinal na função FMOneCalculation().

Atualização (16/07/2015):

  • Correção de erro para arrays das variáveis do timeframe, devido ao array mat [4] que estava fora do intervalo (em update_5).

Atualização (17/07/2015): (Update_07)

  • Simplificação da fórmula de sinal, sem o indicador ZigZag.

Atualização (17/08/2015): (Update_08)

  • Melhoria da estrutura do programa.
  • Bugs corrigidos na abertura de ordem.


//--- Entrada do usuário (Update_07 17/08/2015)
input string             FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs";
input string           FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1";
input int          FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Uso recomendado no Timeframes H4 (PERIOD_H4)
extern bool          FridayTrade = True; // Se for verdadeiro, o EA negocia na sexta-feira
extern bool           Redemption = True; // Permite "Redemption Loss Order"
input string    OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True";
extern bool     LotsOptimization = True; // Se for verdadeiro, os lotes serão calculados pelo EA, tamanho dos Lotes padrão para otimização = 0.01"
extern double               Lots = 0.01; //Se LotsOptimization=False, Lotes são ajustado pelo usuário
extern double        LotsRedempt = 2.0; // Valor "redemption" para a multiplicação dos lotes, valor padrão 2.0
extern double     MaxLotsRedempt = 4.0; // Valor máximo dos "Lots Redemption" para a multiplicação dos lotes, padrão 4 vezes os lotes iniciais
extern int          MaxOpenOrder = 12; // Máximo permitido para abrir ordens (pares máximos de negociação = 12 pares)
// PARES: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD //
input string   AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False";
extern bool  AutomaticTakeProfit = True; // O TP automático será calculado pelo EA 
extern bool  NoMinimumTakeProfit = True; // True ou False -> Se definido como verdadeiro, 100% TP pelo EA, não usa TP mínimos.
input string     MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False"; // TP pelo EA em valores do TP mínimo
extern double          MinimumTP = 10; // TP mínimo pelo EA na função AutomaticTakeProfit=True, valor padrão igual a 10
input string      ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False"; // TP pelo Terminal MT4 (o mesmo da negociação manual)
extern double         TakeProfit = 20; // TP pelo sistema, os valores podem ser ajustados pelo usuário, o valor padrão é igual a 20
input string   AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True";
extern bool    AutomaticStopLoss = True; // O SL será calculado pelo EA
input string      ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False"; // valores do SL podem ser ajustados pelo usuário
extern double           StopLoss = 157; // SL ajustado pelo usuário, o valor padrão será igual a 157
extern bool      UseTrailingStop = True; // Usa o Trailing Stop, True (Sim) ou Falso (Não)
extern bool     AutoTrailingStop = True; // Se definido verdadeiro, 100% do cálculo do TS pelo EA, não usa o valor do trailing stop.
extern double       TrailingStop = 14.0; // Se o Trailing Stop é verdadeiro, entra o valor do trailing stop no padrão igual a 14
extern double   TrailingStopStep = 1.0; // Entrada do valor do passo Trailing Stop (padrão = 1.0)
input string      UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //Se verdadeiro, o EA irá adicionar o BEP para ordem segura
extern bool         UseSecureBEP = False; // Se  verdadeiro, o EA irá adicionar o BEP para garantir a segurança da sua ordem


Resultado dos testes:

Expert Advisor FMOneEA para MetaTrader 4

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12208

