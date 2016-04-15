FMOneEA ist ein Scalping Expert Advisor für MetaTrader 4. Es funktioniert nur auf dem H1 Zeitrahmen (PERIOD_H1).

FMOneEA arbeitet mit den ZigZag- und MACD-Indikatoren auf dem H1 Zeitrahmen. Vorsicht: stellen Sie sicher, dass sich der ZigZag-Indikator in der <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\ befindet. Hoffe, er ist nützlich.

Standardeinstellung des FMOneEA ist wie folgt, es sind die Ergebnisse des Strategie Testers.

Letzte Änderung (update): 17/07/2015.

Update (21/04/2015):

Verbesserte Signalberechnung für mehr Genauigkeit.

Ergänzt Tilgungsfunktion um Verluste auszugleichen.

Update (29/04/2015):

Verbesserer Code der Tilgungsfunktion und eine Option für eine multiplizierte Verlusttilgung.

Verbesserter Code des Ausbruchskriteriums.

Vereinfachte Signalformel.

Update (26/05/2015):

Verbesserter Code der Lot-Größe für die Tilgung.

Erhöhen der Geschwindigkeit der EA-Berechnungen.

Verbesserter Code für den Trailing Stopp und Trailing Profit.

Wenn Sie setzen: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, und AutomaticTakeProfit = True, dann wird sowohl der StopLoss nachgezogen, ebenso wie TakeProfit, er wird dynamisch versetzt.

Update (2/06/2015):

Fehlerkorrektur in der FM1Redemption()-Funktion.

Ergänzte Skripten, um StopLoss zur Gewinnschwelle zu verschieben, falls die Position im Gewinn ist und das Nachziehen des Stopps beginnt.

Ergänzte Option für eine maximale Lot-Größe der Tilgungsfunktion (für eine multiplizierte Lot-Zahl).

Korrigierte Signalberechnung der FMOneCalculation() Funktion.

Update (16/07/2015):

Fehlerkorrektur für die variablen Arrays der Zeitrahmen, das mat[4]-Array war zu klein (in update_5).

Update (17/07/2015): (Update_07)

Vereinfachte Signalberechnung, ohne ZigZag Indikator.

Update (17/08/2015): (Update_08)

Verbesserung der Programm-Struktur.



Fehlerkorrektur in "open order".







input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs" ; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)" ; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4 ; extern bool FridayTrade = True; extern bool Redemption = True; input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True" ; extern bool LotsOptimization = True; extern double Lots = 0.01 ; extern double LotsRedempt = 2.0 ; extern double MaxLotsRedempt = 4.0 ; extern int MaxOpenOrder = 12 ; input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False" ; extern bool AutomaticTakeProfit = True; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; input string MinimumSystemTP = "Wenn gilt NoMinimumTakeProfit=False" ; extern double MinimumTP = 10 ; input string ManualSystemTP = "Wenn gilt AutomaticTakeProfit=False" ; extern double TakeProfit = 20 ; input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True" ; extern bool AutomaticStopLoss = True; input string ManualSystemSL = "Wenn gilt AutomaticStopLoss=False" ; extern double StopLoss = 157 ; extern bool UseTrailingStop = True; extern bool AutoTrailingStop = True; extern double TrailingStop = 14.0 ; extern double TrailingStopStep = 1.0 ; input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False" ; extern bool UseSecureBEP = False;





Test-Ergebnisse: