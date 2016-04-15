CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

FMOneEA - Experte für den MetaTrader 4

Roberto Jacobs | German English Русский Español 日本語 Português
Ansichten:
1238
Rating:
(71)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fmoneea.mq4 (40.26 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

FMOneEA ist ein Scalping Expert Advisor für MetaTrader 4. Es funktioniert nur auf dem H1 Zeitrahmen (PERIOD_H1).

FMOneEA arbeitet mit den ZigZag- und MACD-Indikatoren auf dem H1 Zeitrahmen. Vorsicht: stellen Sie sicher, dass sich der ZigZag-Indikator in der <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\ befindet. Hoffe, er ist nützlich.

Standardeinstellung des FMOneEA ist wie folgt, es sind die Ergebnisse des Strategie Testers.

Letzte Änderung (update): 17/07/2015.

Update (21/04/2015):

  • Verbesserte Signalberechnung für mehr Genauigkeit.
  • Ergänzt Tilgungsfunktion um Verluste auszugleichen.

Update (29/04/2015):

  • Verbesserer Code der Tilgungsfunktion und eine Option für eine multiplizierte Verlusttilgung.
  • Verbesserter Code des Ausbruchskriteriums.
  • Vereinfachte Signalformel.

Update (26/05/2015):

  • Verbesserter Code der Lot-Größe für die Tilgung.
  • Erhöhen der Geschwindigkeit der EA-Berechnungen.
  • Verbesserter Code für den Trailing Stopp und Trailing Profit.

Wenn Sie setzen: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, und AutomaticTakeProfit = True, dann wird sowohl der StopLoss nachgezogen, ebenso wie TakeProfit, er wird dynamisch versetzt.

Update (2/06/2015):

  • Fehlerkorrektur in der FM1Redemption()-Funktion.
  • Ergänzte Skripten, um StopLoss zur Gewinnschwelle zu verschieben, falls die Position im Gewinn ist und das Nachziehen des Stopps beginnt.
  • Ergänzte Option für eine maximale Lot-Größe der Tilgungsfunktion (für eine multiplizierte Lot-Zahl).
  • Korrigierte Signalberechnung der FMOneCalculation() Funktion.

Update (16/07/2015):

  • Fehlerkorrektur für die variablen Arrays der Zeitrahmen, das mat[4]-Array war zu klein (in update_5).

Update (17/07/2015): (Update_07)

  • Vereinfachte Signalberechnung, ohne ZigZag Indikator.

Update (17/08/2015): (Update_08)

  • Verbesserung der Programm-Struktur.
  • Fehlerkorrektur in "open order".


//--- User Input (Update_07 17/08/2015)
input string             FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs";
input string           FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)";
input int          FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Empfohlen für den Zeitrahmen H4 (PERIOD_H4)
extern bool          FridayTrade = True; // Wenn True, EA handelt auch Freitags
extern bool           Redemption = True; // Erlaubt die forcierte Tilgung von Verlusten
input string    OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True";
extern bool     LotsOptimization = True; // Wenn True, Lot-Größe wird durch den EEA berechnet, Standard Lot-Größe der Optimierung  = 0.01"
extern double               Lots = 0.01; // Wenn LotsOptimization=False, ist die Lot-Größe benutzerbestimmt
extern double        LotsRedempt = 2.0; // Multiplikator der Lot-Größe der Tilgungsfunktion, Standardwert ist 2.0
extern double     MaxLotsRedempt = 4.0; // Maximal-Multiplikator der Lot-Größe der Tilgungsfunktion, Standardwert ist 4 mal die Anfangs-Lot-Größe
extern int          MaxOpenOrder = 12; // Maximal erlaubte Anzahl offener Positionen (Maximalzahl Symbole = 12 Paare)
// PAARE: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD //
input string   AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False";
extern bool  AutomaticTakeProfit = True; // TP und Automatic-TP berechnet durch den EA
extern bool  NoMinimumTakeProfit = True; // True or False -> Wenn True, EA berechnet TP ohne den Mindest-TP zu verwenden.
input string     MinimumSystemTP = "Wenn gilt NoMinimumTakeProfit=False"; // TP des EA jetzt den Mindest-TP 
extern double          MinimumTP = 10; // Mindest-TP des EA, verwendet, wenn AutomaticTakeProfit=True, Standardeinstellung ist 10
input string      ManualSystemTP = "Wenn gilt AutomaticTakeProfit=False"; // TP bestimmt durch das Terminal MT4 (wie beim manuellen Handel)
extern double         TakeProfit = 20; // TP des Systems, Wert kann der Nutzer bestimmen, Standardwert ist 20
input string   AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True";
extern bool    AutomaticStopLoss = True; // SL berechnet durch den EA
input string      ManualSystemSL = "Wenn gilt AutomaticStopLoss=False"; // SL ist bestimmt durch Nutzer
extern double           StopLoss = 157; // SL bestimmt durch Nutzer, Standardwert ist 157
extern bool      UseTrailingStop = True; // Verwende Trailing Stop, True (Ja) or False (Nein)
extern bool     AutoTrailingStop = True; // Wenn True, TS wird gänzlich durch EA errechnet, Nutzereinstellung des TS wird ignoriert.
extern double       TrailingStop = 14.0; // Wenn UseTrailingStop = True, Differenz des TrailingStopp, Standardwert ist 14
extern double   TrailingStopStep = 1.0; // Schrittschwelle des TrailingStop (Standardwert ist 1.0)
input string      UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //Wenn  True, wird der EA die Gewinnschwelle (BEP) zur Absicherung einziehen
extern bool         UseSecureBEP = False; // Wenn  True, wird der EA die Gewinnschwelle (BEP) zur Absicherung einziehen


Test-Ergebnisse:

FMOneEA Expert Advisor für MetaTrader 4

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12208

Skype Control Library Skype Control Library

Bibliothek für Skype.

ALGLIB - Numerische Analyse Bibliothek ALGLIB - Numerische Analyse Bibliothek

ALGLIB Math. Funktionen Bibliothek (v. 3.5.0) portiert auf MQL4.

Auto MM Auto MM

Descript hilft Ihnen bei der Berechnung der Lotgröße um eine Position zu öffnen.

Swapping Swapping

Dieser Indikator lädt historischen Daten von allen geöffneten Charts herunter. Es ist nun nicht mehr notwendig auf ein Update zu warten, wenn man zwischen Timeframes hin und her schaltet.