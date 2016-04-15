und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FMOneEA - Experte für den MetaTrader 4
FMOneEA ist ein Scalping Expert Advisor für MetaTrader 4. Es funktioniert nur auf dem H1 Zeitrahmen (PERIOD_H1).
FMOneEA arbeitet mit den ZigZag- und MACD-Indikatoren auf dem H1 Zeitrahmen. Vorsicht: stellen Sie sicher, dass sich der ZigZag-Indikator in der <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\ befindet. Hoffe, er ist nützlich.
Standardeinstellung des FMOneEA ist wie folgt, es sind die Ergebnisse des Strategie Testers.
Letzte Änderung (update): 17/07/2015.
Update (21/04/2015):
- Verbesserte Signalberechnung für mehr Genauigkeit.
- Ergänzt Tilgungsfunktion um Verluste auszugleichen.
Update (29/04/2015):
- Verbesserer Code der Tilgungsfunktion und eine Option für eine multiplizierte Verlusttilgung.
- Verbesserter Code des Ausbruchskriteriums.
- Vereinfachte Signalformel.
Update (26/05/2015):
- Verbesserter Code der Lot-Größe für die Tilgung.
- Erhöhen der Geschwindigkeit der EA-Berechnungen.
- Verbesserter Code für den Trailing Stopp und Trailing Profit.
Wenn Sie setzen: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, und AutomaticTakeProfit = True, dann wird sowohl der StopLoss nachgezogen, ebenso wie TakeProfit, er wird dynamisch versetzt.
Update (2/06/2015):
- Fehlerkorrektur in der FM1Redemption()-Funktion.
- Ergänzte Skripten, um StopLoss zur Gewinnschwelle zu verschieben, falls die Position im Gewinn ist und das Nachziehen des Stopps beginnt.
- Ergänzte Option für eine maximale Lot-Größe der Tilgungsfunktion (für eine multiplizierte Lot-Zahl).
- Korrigierte Signalberechnung der FMOneCalculation() Funktion.
Update (16/07/2015):
- Fehlerkorrektur für die variablen Arrays der Zeitrahmen, das mat[4]-Array war zu klein (in update_5).
Update (17/07/2015): (Update_07)
- Vereinfachte Signalberechnung, ohne ZigZag Indikator.
Update (17/08/2015): (Update_08)
- Verbesserung der Programm-Struktur.
- Fehlerkorrektur in "open order".
//--- User Input (Update_07 17/08/2015) input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs"; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)"; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Empfohlen für den Zeitrahmen H4 (PERIOD_H4) extern bool FridayTrade = True; // Wenn True, EA handelt auch Freitags extern bool Redemption = True; // Erlaubt die forcierte Tilgung von Verlusten input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True"; extern bool LotsOptimization = True; // Wenn True, Lot-Größe wird durch den EEA berechnet, Standard Lot-Größe der Optimierung = 0.01" extern double Lots = 0.01; // Wenn LotsOptimization=False, ist die Lot-Größe benutzerbestimmt extern double LotsRedempt = 2.0; // Multiplikator der Lot-Größe der Tilgungsfunktion, Standardwert ist 2.0 extern double MaxLotsRedempt = 4.0; // Maximal-Multiplikator der Lot-Größe der Tilgungsfunktion, Standardwert ist 4 mal die Anfangs-Lot-Größe extern int MaxOpenOrder = 12; // Maximal erlaubte Anzahl offener Positionen (Maximalzahl Symbole = 12 Paare) // PAARE: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD // input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False"; extern bool AutomaticTakeProfit = True; // TP und Automatic-TP berechnet durch den EA extern bool NoMinimumTakeProfit = True; // True or False -> Wenn True, EA berechnet TP ohne den Mindest-TP zu verwenden. input string MinimumSystemTP = "Wenn gilt NoMinimumTakeProfit=False"; // TP des EA jetzt den Mindest-TP extern double MinimumTP = 10; // Mindest-TP des EA, verwendet, wenn AutomaticTakeProfit=True, Standardeinstellung ist 10 input string ManualSystemTP = "Wenn gilt AutomaticTakeProfit=False"; // TP bestimmt durch das Terminal MT4 (wie beim manuellen Handel) extern double TakeProfit = 20; // TP des Systems, Wert kann der Nutzer bestimmen, Standardwert ist 20 input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True"; extern bool AutomaticStopLoss = True; // SL berechnet durch den EA input string ManualSystemSL = "Wenn gilt AutomaticStopLoss=False"; // SL ist bestimmt durch Nutzer extern double StopLoss = 157; // SL bestimmt durch Nutzer, Standardwert ist 157 extern bool UseTrailingStop = True; // Verwende Trailing Stop, True (Ja) or False (Nein) extern bool AutoTrailingStop = True; // Wenn True, TS wird gänzlich durch EA errechnet, Nutzereinstellung des TS wird ignoriert. extern double TrailingStop = 14.0; // Wenn UseTrailingStop = True, Differenz des TrailingStopp, Standardwert ist 14 extern double TrailingStopStep = 1.0; // Schrittschwelle des TrailingStop (Standardwert ist 1.0) input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //Wenn True, wird der EA die Gewinnschwelle (BEP) zur Absicherung einziehen extern bool UseSecureBEP = False; // Wenn True, wird der EA die Gewinnschwelle (BEP) zur Absicherung einziehen
Test-Ergebnisse:
