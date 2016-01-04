CodeBaseРазделы
FMOneEA - эксперт для MetaTrader 4

FMOneEA — скальпирующий советник для MetaTrader 4. Он работает только на часовом таймфрейме(PERIOD_H1).

Вычисления в FMOneEA основаны на индикаторах ZigZag и MACD на таймфрейме H1. Внимание: убедитесь, что индикатор ZigZag находится в <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Надеюсь, советник будет вам полезен.

Свойства по умолчанию для FMOneEA описаны ниже, результаты Тестера стратегий получены при этих настройках.

Последняя версия (обновление): 17/07/2015.

Обновления(21/04/2015):

  • Усовершенствована формула сигнала, чтобы сделать ее более точной.
  • Добавлена функция Redemption в Redemption Loss Order.

Обновление (29/04/2015):

  • Исправлен код для Redemption и опция для умножения Lost Redemption.
  • Исправлены коды для замедленного движения.
  • Упрощена формула сигнала.

Обновление (26/05/2015):

  • Исправлен код для Lots Redemption.
  • Увеличена скорость работы советника.
  • Улучшен код для Trailing Stop и Trailing Profit.

Если настройки: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, а AutomaticTakeProfit = True, тогда при сдвигании стоп-лосса тейк-профит сдвигается тоже. Таким образом, тейк-профит становится динамичным.

Обновление (2/06/2015):

  • Исправление ошибки в функции FM1Redemption().
  • Добавлены скрипты для передвижения стоп-лосса к точке безубыточности (BEP), если ордер прибыльный, перед тем, как сработает трейлинг-стоп.
  • Добавлена опция Maximum Lot Redemption (для увеличения Lots Redemption).
  • Исправлена формула расчета сигнала в функции FMOneCalculation().

Обновление (16/07/2015):

  • Исправлена ошибка для переменных массивов таймфреймов, поскольку массив mat [4] находился вне диапазона (в обновлении_5).

Обновление_07 (17/07/2015):

  • Упрощена формула сигнала, без индикатора ZigZag.

Обновление_08 (17/08/2015):

  • Улучшение структуры программы.
  • Исправлены ошибки в открытии ордеров.


//--- Входные параметры (обновление_07 17/08/2015)
input string             FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs";
input string           FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)";
input int          FMOneEAPeriod = PERIOD_H4; // Рекомендуется использовать на таймфрейме H4 (PERIOD_H4)
extern bool          FridayTrade = True; // Если True, то эксперт торгует и в пятницу
extern bool           Redemption = True; // Разрешить Redemption Loss Order
input string    OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True";
extern bool     LotsOptimization = True; // Если True, переменная Lots будет рассчитываться советником, объем лота по умолчанию до оптимизации =0.01.
extern double               Lots = 0.01; // Если LotsOptimization=False, объем лота задается пользователем.
extern double        LotsRedempt = 2.0; // Значение умножения лотов, по умолчанию 2.0.
extern double     MaxLotsRedempt = 4.0; // Максимальное значение умножения лотов, по умолчанию - вчетверо от начального объема лота.
extern int          MaxOpenOrder = 12; // Максимально возможное количество открытых ордеров (максимальное количество пар = 12).
// Валютные пары: EURAUD,AUDUSD,EURUSD,NZDUSD,GBPUSD,GBPAUD,XAUUSD,GBPJPY,EURJPY,USDJPY,USDCHF,USDCAD //
input string   AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False";
extern bool  AutomaticTakeProfit = True; // Автоматический расчет TP советником;
extern bool  NoMinimumTakeProfit = True; // True or False -> If Set True,  Советник устанавливает TP, не используя переменную MimnimumTakeProfit.
input string     MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False"; // Советник устанавливает TP, не используя переменную MimnimumTakeProfit.
 extern double          MinimumTP = 10; // Минимальный TP, используемый советником; если параметр AutomaticTakeProfit=True function, значение по умолчанию 10
input string      ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False"; // TP устанавливается вручную в терминале MT4;
extern double         TakeProfit = 20; // TP устанавливается торговой системой, значения могут устанавливаться пользователем, значение по умолчанию =20.  
input string   AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True";
extern bool    AutomaticStopLoss = True; // SL вычисляется советником;
input string      ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False"; // Уровни SL задаются пользователем вручную в терминале;
extern double           StopLoss = 157; // значение SL, заданное пользователем. Значение по умолчанию 157.
extern bool      UseTrailingStop = True; // Использование Trailing Stop, True (да) or False (нет)
extern bool     AutoTrailingStop = True; // При настройке True советник сам считает трейлинг-стоп и игнорирует настройки пользователя.
extern double       TrailingStop = 14.0; // Значение для трейлинг-стопа, по умолчанию 14.
extern double   TrailingStopStep = 1.0; // Введите шаг трейлинг-стопа (по умолчанию 1.0)
input string      UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False"; //При  True, советник использует точку безубыточности (BEP) для защиты ордера.
extern bool         UseSecureBEP = False; // При  True, советник использует точку безубыточности (BEP) для защиты ордера


Результаты тестирования:

FMOneEA Expert Advisor for MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12208

