FMOneEA — скальпирующий советник для MetaTrader 4. Он работает только на часовом таймфрейме(PERIOD_H1).

Вычисления в FMOneEA основаны на индикаторах ZigZag и MACD на таймфрейме H1. Внимание: убедитесь, что индикатор ZigZag находится в <terminal_data_folder>\MQL4\Indicators\. Надеюсь, советник будет вам полезен.

Свойства по умолчанию для FMOneEA описаны ниже, результаты Тестера стратегий получены при этих настройках.

Последняя версия (обновление): 17/07/2015.

Обновления(21/04/2015):

Усовершенствована формула сигнала, чтобы сделать ее более точной.

Добавлена функция Redemption в Redemption Loss Order.

Обновление (29/04/2015):

Исправлен код для Redemption и опция для умножения Lost Redemption.

Исправлены коды для замедленного движения.

Упрощена формула сигнала.

Обновление (26/05/2015):

Исправлен код для Lots Redemption.

Увеличена скорость работы советника.

Улучшен код для Trailing Stop и Trailing Profit.

Если настройки: UseTrailingStop = True, AutoTrailingStop = True, а AutomaticTakeProfit = True, тогда при сдвигании стоп-лосса тейк-профит сдвигается тоже. Таким образом, тейк-профит становится динамичным.

Обновление (2/06/2015):

Исправление ошибки в функции FM1Redemption().

Добавлены скрипты для передвижения стоп-лосса к точке безубыточности (BEP), если ордер прибыльный, перед тем, как сработает трейлинг-стоп.

Добавлена опция Maximum Lot Redemption (для увеличения Lots Redemption).

Исправлена формула расчета сигнала в функции FMOneCalculation().

Обновление (16/07/2015):

Исправлена ошибка для переменных массивов таймфреймов, поскольку массив mat [4] находился вне диапазона (в обновлении_5).

Обновление_07 (17/07/2015):

Упрощена формула сигнала , без индикатора ZigZag.

Обновление_08 (17/08/2015):

Улучшение структуры программы.



Исправлены ошибки в открытии ордеров.







input string FMOneEA = "Copyright © 2014 3RJ ~ Roy Philips-Jacobs" ; input string FMOneEATF = "FMOneEA working on all Timeframes (M1 to MN1)" ; input int FMOneEAPeriod = PERIOD_H4 ; extern bool FridayTrade = True; extern bool Redemption = True; input string OptimizationLots = "Set LotsOptimization=True" ; extern bool LotsOptimization = True; extern double Lots = 0.01 ; extern double LotsRedempt = 2.0 ; extern double MaxLotsRedempt = 4.0 ; extern int MaxOpenOrder = 12 ; input string AutomaticSystemTP = "Set AutomaticTakeProfit=True or False" ; extern bool AutomaticTakeProfit = True; extern bool NoMinimumTakeProfit = True; input string MinimumSystemTP = "If Set NoMinimumTakeProfit=False" ; extern double MinimumTP = 10 ; input string ManualSystemTP = "If Set AutomaticTakeProfit=False" ; extern double TakeProfit = 20 ; input string AutomaticSystemSL = "Set AutomaticStopLoss=True" ; extern bool AutomaticStopLoss = True; input string ManualSystemSL = "If Set AutomaticStopLoss=False" ; extern double StopLoss = 157 ; extern bool UseTrailingStop = True; extern bool AutoTrailingStop = True; extern double TrailingStop = 14.0 ; extern double TrailingStopStep = 1.0 ; input string UsingSecureBEP = "Set UseSecureBEP == True or False" ; extern bool UseSecureBEP = False;





Результаты тестирования: