Индикаторы

Volatility_FBA_NR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
3730
(24)
Реальный автор:

Svinozavr

Индкатор для поиска экстремумов волатильности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 04.02.2010.   

Рис.1 Volatility_FBA_NR

