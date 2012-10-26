Смотри, как бесплатно скачать роботов
Volatility_FBA_NR - индикатор для MetaTrader 5
- 3730
Реальный автор:
Svinozavr
Индкатор для поиска экстремумов волатильности.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 04.02.2010.
Рис.1 Volatility_FBA_NR
