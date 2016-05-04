CodeBaseKategorien
Indikatoren

Volatility_FBA_NR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
908
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Svinozavr

Der Indikator der nach Extrema der Volatilität sucht.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 04.02.2010 veröffentlicht.   

Abb.1 Volatility_FBA_NR

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1218

