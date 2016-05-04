Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Volatility_FBA_NR - Indikator für den MetaTrader 5
- 908
Der echte Autor:
Svinozavr
Der Indikator der nach Extrema der Volatilität sucht.
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 04.02.2010 veröffentlicht.
Abb.1 Volatility_FBA_NR
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1218
Exp_MA_Rounding_Channel
Das Ausbruch Handelssystem verwendet den MA_Rounding_Channel Indikator.Exp_ZPF
Handelssystem das den zero point Indikator verwendet.
Der MACD mit Definition der Preisextrema
Methode der erweiterten Adaptierung mit Nullverzögerung auf Seiten der VolatilitätAutoTrendLines
Der Indikator identifiziert automatisch Punkte und zeichnet Unterstützungs- und Wiederstandstrendlinien darauf. Es gibt zwei Arten von Berechnung für die Linien