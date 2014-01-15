Banda TEMA

A Banda de Média Móvel Exponencial Tripla é um indicador semelhante ao de Bandas de Bollinger.

A diferença é que ele se baseia na Média Móvel Exponencial Tripla(TEMA). Comparado com BB, o indicador atual é mais simétrico: a linha do meio é mais próxima do movimento dos preços, e as bandas superior/inferior são colocadas uniformemente.

Quando a banda superior/inferior estiver muito longe da linha central, é sinal de uma potencial reversão.

Não existem parâmetros de entrada: