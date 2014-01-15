Participe de nossa página de fãs
Banda TEMA - indicador para MetaTrader 5
A Banda de Média Móvel Exponencial Tripla é um indicador semelhante ao de Bandas de Bollinger.
A diferença é que ele se baseia na Média Móvel Exponencial Tripla(TEMA). Comparado com BB, o indicador atual é mais simétrico: a linha do meio é mais próxima do movimento dos preços, e as bandas superior/inferior são colocadas uniformemente.
Quando a banda superior/inferior estiver muito longe da linha central, é sinal de uma potencial reversão.
Não existem parâmetros de entrada:
- Período de EMA
- Deslocamento
- Desvio (para calcular a distância entre TEMA e as bandas superior/inferior)
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1185
