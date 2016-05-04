und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TEMA Band - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1351
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Triple Exponential Moving Average Band ist ein Indikator ähnlich wie das Bollinger Band.
Der Unterschied ist, dass es auf einem Triple Exponential Moving Average (TEMA) basiert. Im Vergleich zu den BB, ist dieser Indikator symmetrischer: die Mittellinie ist näher an der Preisbewegung und die oberen/unteren Bänder sind gleichmäßg platziert.
Wenn das obere/unter Band zu weit von der Mittellinie weg ist, handelt es sich um eine potentielles Umkehrsignal.
Es gibt zwei Eingabeparameter:
- EMA Periode
- Shift (Verschiebung)
- Abweichung (zum Berechnen der Distanz zwischen TEMA und den oberen/unteren Bändern)
Bild:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1185
Der Indikator mit dem Sternenhimmel auf einem schwarzen ChartAdaptive Laguerre Filter
Adaptiver Filter mit der Möglichkeit das Laguerre Polynom beliebiger Ordnung zu berechnen
Der Moving Average of a linear regression (gleitende Durchschnitt einer liniearen Regression) mit zwei Leveln von Bändern wie bei John Bollinger BändernMomemtum In Time
Der Indikator der Preisbewegung relativ zu einem gewählten Zeitpunkt