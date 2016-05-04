Das Triple Exponential Moving Average Band ist ein Indikator ähnlich wie das Bollinger Band.

Der Unterschied ist, dass es auf einem Triple Exponential Moving Average (TEMA) basiert. Im Vergleich zu den BB, ist dieser Indikator symmetrischer: die Mittellinie ist näher an der Preisbewegung und die oberen/unteren Bänder sind gleichmäßg platziert.

Wenn das obere/unter Band zu weit von der Mittellinie weg ist, handelt es sich um eine potentielles Umkehrsignal.

Es gibt zwei Eingabeparameter:



EMA Periode Shift (Verschiebung) Abweichung (zum Berechnen der Distanz zwischen TEMA und den oberen/unteren Bändern)

Bild:

