Liping Wang
Triple Exponential Moving Average （3 重指数移動平均）バンドはボリンジャーバンドに似た指標です。

違いはそれが Triple Exponential Moving Average（TEMA）に基づいていることです。BBと比較すると、この指標より対称です。中央の線は価格の動きに近く、上/下のバンドは均等に配置されています。

中央の線からあまりにも遠い上/下バンドは潜在的な逆信号です。 

入力パラメータは3つです。

  1. EMA期間
  2. シフト
  3. 偏差（TEAMと上/下バンド間の距離を計算するため）

