Indikatoren

Ind - CosmoGround - Indikator für den MetaTrader 5

Vladislav Andruschenko | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
990
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator mit dem Sternenhimmel auf einem schwarzen Chart. Er ersetzt den üblichen schwarzen Hintergrund eines Charts mit einem Sternenhimmel mit fallenden und glitzernden Sternen.

Er erweitert das Trading am Markt durch positive Emotionen.


Externe Parameter:

CountStars- Anzahl der Sterne

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1183

