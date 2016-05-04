Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ind - CosmoGround - Indikator für den MetaTrader 5
- 990
Der Indikator mit dem Sternenhimmel auf einem schwarzen Chart. Er ersetzt den üblichen schwarzen Hintergrund eines Charts mit einem Sternenhimmel mit fallenden und glitzernden Sternen.
Er erweitert das Trading am Markt durch positive Emotionen.
Externe Parameter:
CountStars- Anzahl der Sterne
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1183
