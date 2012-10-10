Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ind - CosmoGround - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор звездного неба на черном графике. Заменяет обычный черный фон графика на фон звездного неба, с падающими и сверкающими звездами.
Разбавляет торговлю на рынке позитивными эмоциями.
Внешние параметры:
CountStars- Number of stars
