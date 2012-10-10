CodeBaseРазделы
Ind - CosmoGround - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор звездного неба на черном графике. Заменяет обычный черный фон графика на фон звездного неба, с падающими и сверкающими звездами. 

Разбавляет торговлю на рынке позитивными эмоциями.  


Внешние параметры:

CountStars- Number of stars
