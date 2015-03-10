Premisas para la creación / Motivación del uso

Cuando se utiliza un sistema automático de trading, a veces surge la necesidad de informarse sobre el estado de la cuenta, posiciones abiertas, etc. en el momento cuando uno se encuentra lejos del terminal desde el que se tradea pero pudiendo acceder a otro ordenador cualquiera (o cualquier otro dispositivo) con la conexión de Internet y ICQ. No hay ni deseo ni tiempo para instalar MetaTrader y autorizarse para obtener esta simple información. Pues, por eso ha surgido la idea de crear un modo de recibir la información necesaria sobre la cuenta de trading a través de ICQ.

Implementación

Como el esquema de implementación de esta idea he elegido los siguiente: <guardar la información en un archivo txt> ; <enviar la información según la solicitud>.

Para guardar la información he creado un EA mt común exp_statusbot. Él guarda la información sobre el estado de la cuenta en el archivo status . txt , y sobre los cambios en las posiciones abiertas en el archivo notify . txt . Para enviar la información de los archivos txt , he creado un simple icqbot mustwatcher . Va a analizar la petición y enviar la respuesta correspondiente a su autor.

Instrucciones de instalación

Descargamos y compilamos exp_statusbot. mq 4 . Iniciamos MT y adjuntamos el EA a cualquier gráfico. Descargamos icqbot mustwatcher_v1.16.zip . Iniciamos el bot (antes hay que asegurarse de que tenemos instalado "Microsoft .NET Framework 3.5" en el ordenador) Usamos el botón Add para añadir en la lista los archivos status . txt y notify . txt necesarios (que se ubican en: <metatrader_dir> \experts\files\statusbot ) Registramos UIN para el bot (Universal Identification Number - simplemente el número de ICQ, se recibe en la página oficial https://www.icq.com/register Introducimos el UIN del bot y la contraseña en los campos correspondientes. Ponemos a sí mismo como el administrador. Pulsamos Connect

Luego enviamos al bot desde su UIN el comando !status (ya que el nombre del archivo es status.txt) y obtenemos lo que pretendíamos.

Para activar la notificación automática de los archivos cambiados (en este ejemplo es notify.txt), ponemos !spamon. Y si hay un cambio correspondiente, recibimos a lo que nos hemos suscrito

Si otros usuarios necesitan acceder a esta información, el administrador tiene que añadirlos al registro.

Es sólo un ejemplo. Claro que Usted puede crear cualquier cantidad de los archivostxt con cualquier contenido y recibirlos haciendo la solicitud.

La lista de todos los comandos disponibles se llama con !help, o se puede verlos en el archivo <mustwatcher_dir>\data\help_admin.txt.

La interfaz del bot contiene sólo unos cuantos botones por eso es imposible confundirse.

Bueno... el que necesita, lo entenderá.

Actualizaciones



MustWatcher v1.05 Agregada la función de la conexión automática al iniciar el programa.



MustWatcher v1.06 Agregado el checkbox del arranque automático del programa al iniciar el sistema operativo. Puede ser minimizado al tray.



MustWatcher v1.07 1) Cambiado el esquema de formación de la lista de archivos para la revisión y notificación automática. Ahora para recibir el contenido del archivo de texto, primero hay que añadirlo en la lista (pestaña Watcher) usando el botón Add. 2) Cambiado el sistema de retroalimentación que permite escribir cualquier texto en el archivo especificado. Ahora se puede añadir sus propios comandos (pestaña Feedback) con cualquier texto y archivo de escritura.



exp_statusbot.mq4 Añadida la función de escritura del archivo de datos necesario para el informe vía email.

exp_statusbot.mq5 Añadida la función de escritura del archivo de datos necesario para el informe vía email.



MustWatcher v1.08 Añadida la función que genera y envía un informe detallado al email especificado. Para recibir el informe, hay que añadir el archivo de datos en la lista correspondiente (pestaña Watcher). El comando de la solicitud es el nombre del archivo sin extensión (por ejemplo: si enviamos el comando !report, el bot genera el informe a base de los datos del archivo report.txt).



MustWatcher v1.10 Arreglo de errores de programa.



MustWatcher v1.13 Optimización. Corrección de errores

MustWatcher v1.16 Optimización. Corrección de errores.