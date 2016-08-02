Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Flight smiles - Indikator für den MetaTrader 5
- 801
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator gehört in die Kategorie "Verschönerung". Bunte Smiley fliegen über den Chart.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11733
