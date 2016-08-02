CodeBaseKategorien
Flight smiles - Indikator für den MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Ansichten:
801
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator gehört in die Kategorie "Verschönerung". Bunte Smiley fliegen über den Chart.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11733

Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator.

Der Indikator zeigt Bid sowie den aktuellen Preis in Übergröße auf dem Chart an.

Der Roboter öffnet zwei Positionen deren Profite sich gegenseitig überlagern und wartet dann auf einen Profit.

Der Indikator verwendet die Methode der kleinsten Quadrate für die Konstruktion der "passendsten" geraden Linie durch eine Reihe von Punkten und umgekehrt​​.