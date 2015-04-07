Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Flight smiles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1349
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é um indicador de categoria "embelezamento". Smileys coloridos estão voando sobre um gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11733
Show Bid
O indicador exibe o preço de Bid atual em dimensão grande no gráfico.Japanese Candlestick Patterns
O indicador mostra diferentes padrões de velas no gráfico. É possível alterar as cores e desativar os alertas.