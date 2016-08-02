Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Show Bid - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt Bid, sowie den aktuellen Preis in Übergröße auf dem Chart an, wobei es Optionen für die Auswahl von Farbe und Preis gibt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11685
