Indikatoren

Show Bid - Indikator für den MetaTrader 5

Viktor Mossekhin
Ansichten:
809
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ShowBid.mq5 (3.29 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator zeigt Bid, sowie den aktuellen Preis in Übergröße auf dem Chart an, wobei es Optionen für die Auswahl von Farbe und Preis gibt.

Der Indikator zeigt Bid sowie den aktuellen Preis in Übergröße auf dem Chart an

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11685

