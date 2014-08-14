CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Show Bid - индикатор для MetaTrader 5

Viktor Mossekhin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5300
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает на графике текущую цену Bid в увеличенном размере, при этом в параметрах можно задать цвет и размер цены.

Индикатор показывает на графике текущую цену Bid в увеличенном размере

Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag" Модуль трейлинг стопа на основе "Delta ZigZag"

Модуль сопровождения открытых позиций на основе индикатора "Delta ZigZag" для использования в Мастере MQL5.

Переключение графиков Переключение графиков

Скрипт переключает все открытые графики через определённый интервал. Также можно выводить графики только по определённым символам.

Stat Stat

Скрипт показывает в окне графика краткую статистику торговли по инструменту за указанный период – количество сделок, прибыль, профит фактор.

Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag" Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"

Модуль торговых сигналов на основе индикатора "Delta ZigZag".