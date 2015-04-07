Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Show Bid - indicador para MetaTrader 5
O indicador exibe o preço de Bid atual em dimensão grande no gráfico, em que há opções de cores e de seleção do preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11685
Japanese Candlestick Patterns
O indicador mostra diferentes padrões de velas no gráfico. É possível alterar as cores e desativar os alertas.XVolume_HTF
O indicador XVolume com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
Flight smiles
Flight smiles.BnB_HTF
O indicador BnB com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.