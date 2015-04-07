CodeBaseSeções
Show Bid - indicador para MetaTrader 5

O indicador exibe o preço de Bid atual em dimensão grande no gráfico, em que há opções de cores e de seleção do preço.

O indicador exibe o preço de Bid atual em dimensão grande no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11685

