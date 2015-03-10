Autor real:

EarnForex.com, se basa en el indicador escrito por Carl Sanders para MetaTrader 4.



El indicador muestra en el gráfico diferentes patrones de las velas japonesas. Hay posibilidad de ajustar los colores y las notificaciones.

Algunos colores del indicador original han sido cambiados. No todos los patrones disponibles son de reversa. Para mí han sido útiles sólo los patrones HRM4 y SS4.



A continuación, viene la descripción de todos los patrones soportados.



Patrones de los toros:

SS 2,3,4 = Shooting Star;



E_star = Evening Star;



E_Doji = Evening Doji Star;

DCC = Dark Cloud Pattern;

S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Patrones de los osos:

HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;

M_Star = Morning Star;

M_Doji = Morning Doji Star;

P_L = Piercing Line Pattern;

L_E = Bullish Engulfing Pattern;

Imágenes:







