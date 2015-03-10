Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Japanese Candlestick Patterns - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Ronnie Mansolillo
- Visualizaciones:
- 3443
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
EarnForex.com, se basa en el indicador escrito por Carl Sanders para MetaTrader 4.
El indicador muestra en el gráfico diferentes patrones de las velas japonesas. Hay posibilidad de ajustar los colores y las notificaciones.
Algunos colores del indicador original han sido cambiados. No todos los patrones disponibles son de reversa. Para mí han sido útiles sólo los patrones HRM4 y SS4.
A continuación, viene la descripción de todos los patrones soportados.
Patrones de los toros:
- SS 2,3,4 = Shooting Star;
- E_star = Evening Star;
- E_Doji = Evening Doji Star;
- DCC = Dark Cloud Pattern;
- S_E = Bearish Engulfing Pattern.
Patrones de los osos:
- HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
- M_Star = Morning Star;
- M_Doji = Morning Doji Star;
- P_L = Piercing Line Pattern;
- L_E = Bullish Engulfing Pattern;
Imágenes:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11432
Ejemplo de recepción de las cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance.SignalsDemo
El EA muestra la información sobre las propiedades de las señales de trading disponibles, permite controlar los ajustes de su copiado, así como suscribirse o dar de baja el copiado de la señal.
Método del cálculo de las operaciones rentables y no rentables.IcqMessenger
Es un sistema para recibir la información vía ICQ sobre el estado actual de las posiciones abiertas, de la cuenta, también es un sistema de notificación automática sobre las operaciones realizadas.