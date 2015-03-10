CodeBaseSecciones
Indicadores

Japanese Candlestick Patterns - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

EarnForex.com, se basa en el indicador escrito por Carl Sanders para MetaTrader 4.

El indicador muestra en el gráfico diferentes patrones de las velas japonesas. Hay posibilidad de ajustar los colores y las notificaciones.

Algunos colores del indicador original han sido cambiados. No todos los patrones disponibles son de reversa. Para mí han sido útiles sólo los patrones HRM4 y SS4.

A continuación, viene la descripción de todos los patrones soportados.

Patrones de los toros:

  • SS 2,3,4 = Shooting Star;
  • E_star = Evening Star;
  • E_Doji = Evening Doji Star;
  • DCC = Dark Cloud Pattern;
  • S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Patrones de los osos:

  • HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
  • M_Star = Morning Star;
  • M_Doji = Morning Doji Star;
  • P_L = Piercing Line Pattern;
  • L_E = Bullish Engulfing Pattern;

Imágenes:

audusd2

audusd

