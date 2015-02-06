背景 / 使用动机

若是我们需要查询关注信息, 如账户余额, 持仓等等, 即使远离交易终端, 但只要电脑上有网络连接并且安装了 ICQ (或如何其它设备), 使用自动交易系统即可。某些人没有时间，或不愿意安装并登录 MetaTrader 的人也可以如此获取通用情报。因此，通过 ICQ 获取交易帐户必要信息的想法就这样出现了。

实现

我选择 <保存信息至 txt-文件> ; <发送信息请求> 作为实现的想法。

我开发了一个通用 mt -advisor exp_statusbot 来保存信息。它保存关注的账户信息至 status . txt 以及持仓变化至 notify . txt 。 为了发送信息 txt -文件, 我制作了最简单的 icqbot mustwatcher 。它将分析请求，并发送应答至其作者。

安装指导

下载并编译 exp_statusbot. mq 4 。 启动 MT 并加载智能程序到任意图表。 下载 icqbot mustwatcher_v1.16.zip 。 启动机器人 (请确认 "Microsoft .NET Framework 3.5" 已在您的电脑上安装) 使用 添加 按钮加入所需的 status . txt 和 notify . txt (位于 <metatrader_dir> \experts\files\statusbot ) 至列表 为机器人注册 UIN (通用识别数字, 或从官网获取 ICQ 号码 https://www.icq.com/register 输入机器人的 UIN 和口令。 输入您的名字作为管理员。 点击 连接

之后通过您的 UIN 发送 命令 !status (已命名文件 status.txt) 并得到我们所需的。

为了启用文件变化自动通知 (此处 notify.txt) 我们应输入 !spamon。并在相应的变化后，我们收到了我们的预订 =)

管理员可以添加其他用户到注册表, 如果他们需要访问这些信息。这仅是一个例子。无需多言，您可以制作任意多的 txt文件，包含任何您希望的内容并根据相应的需求接收这些内容。

使用 !help 显示所有可用命令列表，或者参看文件 <mustwatcher_dir>\data\help_admin.txt。

机器人的接口包含几个按钮，这样您就不会混淆。

概括地说，谁需要它，就会抓住它。

完毕。







更新



MustWatcher v1.05 添加当程序启动，自动连接功能。



MustWatcher v1.06 添加程序自动启动的复选框 (当操作系统启动) is added. 它可以最小化至系统托盘。



MustWatcher v1.07 1) 查看必要文件的列表方案，意味着要自动通知变化。如今，在获得一个文本文件的内容之前，您必须将它添加到列表 (观察 标栏) 使用 添加 按钮。2) 反馈系统，允许记录任何文本至被更改的文件。现在您可以添加您自己的命令 (反馈 标栏) 文本以及文件记录。



exp_statusbot.mq4 添加记录数据文件功能，它将通过电子邮件发送。

exp_statusbot.mq5 添加用于邮件报告的必要记录数据文件功能。



MustWatcher v1.08 添加生成详细报告并将其通过邮件发送。为了收到报告，您应将数据文件添加到相应的列表 (观察 标栏)。没有后缀的文件名也是一个请求命令 (例如, 如果您发送命令 !report, 机器人将在 report.txt 数据基础上生成报告)。



MustWatcher v1.10 修复错误。



MustWatcher v1.13 优化。修复错误。

MustWatcher v1.16 优化。修复错误。