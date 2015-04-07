Fundos / Motivação de Uso

Usando o sistema de negociação automática, de vez em quando podemos precisar saber de informações sobre o saldo da conta, abertura de posições, etc., estar longe de um terminal de negociação, mas com uma ligação à Internet e ICQ em qualquer computador (ou qualquer outro dispositivo). Uma coisa é não tem tempo e nem vontade de instalar e fazer login no MetaTrader para obter uma informação tão comum. Assim, surgiu a idéia de encontrar uma maneira de obter informações necessárias relativa a uma conta de negociação via ICQ.

Implementação

Eu escolhi <salvar as informações em txt-file> ; <enviar as informações de soliciações> como uma maneira de implementar a ideia.

Eu desenvolvi um mt -advisor comum exp_statusbot para salvar as informações. Ele salva informações sobre conta de saldo em status . txt e as posições abertas nas alterações notify . txt . Para enviar as informações a partir dos arquivos txt , eu fiz o mais simples icqbot mustwatcher . Ele irá analisar o pedido e enviar uma resposta para o seu autor.

Instruções de instalação

Faça o download e compile o exp_statusbot. mq 4 . Inicie o MT e adicione o expert a qualquer gráfico. Baixe o icqbot mustwatcher_v1.16.zip . Lance o bot (certifique-se de que "Microsoft.NET Framework 3.5" esteja instalado em seu computador) Utilizando o botão Add ele adiciona o state . txt e notify . txt (Localizado em <metatrader_dir> \experts\files\statusbot ) na lista Registre o UIN para o bot (Universal Identification Number, ou simplesmente o número do ICQ na qual pode ser obtido no site oficial https://www.icq.com/register Entre com o UIN do bot e a senha. Coloque seu nome como administrador Clique em Connect

Então envie o comando !status (como o arquivo está nomeado de status.txt) a partir de seu UIN e obtenha o que for necessário.

Para habilitar as notificações automáticas do arquivos alterados (aqui notify.txt) nós devemos entrar com !spamon. E depois de uma mudança correspondente recebemos o que escrevemos =)

O administrador pode adicionar outros usuários ao registro, se eles também precisam de um acesso a essas informações.

Isto é apenas um exemplo. Escusado será dizer que você pode fazer como muitos arquivos txt com qualquer conteúdo que desejar e receber este conteúdo sob demanda correspondente.

A lista de todos os comandos disponíveis é exibida por meio de !help ou pode ser vista no arquivo <mustwatcher_dir\data\help_admin.txt.

A interface do bot contém vários botões, para que você não se confunda.

Colocando em poucas palavras, quem precisar disso irá usá-lo.

O Fim.







Atualizações



MustWatcher v1.05 Função de ligação automática quando o programa é iniciado foi adicionado.



MustWatcher v1.06 É adicionada uma caixa de seleção do programa de inicialização automática (quando o sistema operacional for lançado). Isto pode ser minimizado para um tabuleiro.



MustWatcher v1.07 1) O esquema de lista de arquivos necessários para ser visto e significou para notificação automática é alterado. Agora, antes de obter o conteúdo de um arquivo de texto, você deve adicioná-lo à lista (guia Watcher) usando o botão Add. 2) sistema de feedback que permite escrever qualquer texto para um arquivo foi alterado. Agora você pode adicionar seus próprios comandos (guia Feedback tab) com qualquer registro de texto e arquivos.



exp_statusbot.mq4 Função que grava arquivo de dados, que devem ser enviados por e-mail, foi adicionado.

exp_statusbot.mq5 Função que grava arquivo de dados necessário para um relatório de e-mail foi adicionado.



MustWatcher v1.08 Função que gera um relatório detalhado e envia-o ao e-mail indicado foi adicionado. Para receber um relatório, você deve adicionar o arquivo de dados para a lista correspondente (guia Watcher). Um nome de arquivo sem um sufixo é também um comando de solicitação (por exemplo, se você enviar o comando !report, o bot irá gerar um relatório sobre a base de dados a partir de report.txt).



MustWatcher v1.10 Bugfix.



MustWatcher v1.13 Otimização. Erros corrigidos.

MustWatcher v1.16 Otimização. Erros corrigidos.