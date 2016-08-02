Hintergrund / Motivation

Bei der Verwendung automatisierter Handelssysteme kommt es gelegentlich vor, dass wir Informationen über Kontostand, geöffnete Positionen, etc. abfragen möchten während wir weit vom Handelsterminal entfernt sind, aber eine Internetverbindung und ICQ auf einem Computer (oder einem bliebigen anderen Gerät) haben. Man hat weder Zeit noch Lust MetaTrader zu installieren und sich einzuloggen, um solche allgemeinen Informationen zu bekommen. So entstand die Idee eine Möglichkeit zu finden, wie man via ICQ die benötigten Informationen über das Handelskonto bekommen könnte.

Umsetzung

Ich wähle <speichern der Information in einer txt-Datei> ; <senden von Informationen bei Abruf> als eine Möglichkeit die Idee zu implementieren.

Ich habe einen allgemeinen MT -Advisor exp_statusbot zum Speichern der Informationen entwickelt. Er speichert Informationen betreffend Kontostand in status . txt und Änderungen bei den offenen Positionen in notify . txt . Um die Informationen der txt -Dateien zu versenden, habe ich den einfachsten icqbot mustwatcher entwickelt. Er analyisiert di eAnfrage und sendet eine Antwort an den Autor.

Installations-Anleitung

Laden und compilieren Sie exp_statusbot. mq 4 . Starten Sie MT und fügen den Advisor zu einem beliebigen Chart hinzu. Laden Sie icqbot mustwatcher_v1.16.zip herunter. Starten Sie den Bot (stellen Sie bitte sicher, dass das "Microsoft .NET Framework 3.5" auf Ihrem Computer installiert ist) Verwenden Sie den Add Button um die benötigte status . txt und notify . txt zur Liste hinzuzufügen (gespeichert in <metatrader_dir> \experts\files\statusbot ) Registrieren Sie die UIN für den Bot (Universal Identification Number, or einfach die ICQ Nummer, die man von der offiziellen Webseite https://www.icq.com/register bekommt) Geben Sie die UIN des Bots und ein Passwort ein. Geben Sie Ihren Namen als Administrator an. Klicken Sie auf Verbinden

Senden Sie dann den Befehl !status (da die Datei status.txt heisst) von Ihrer UIN und sie erhalten was sie wünschen.

Um die automatische Benachrichtigung über geänderte Dateien einzuschlaten (hier notify.txt) müssen wir !spamon eingeben. Und nach einer entsprechenden Änderung erhalten wir das was wir abonniert haben =)

Der Administrator kann weitere Anwender zum Register hinzufügen, wenn diese auch Zugriff auf diese Informationen brauchen.

Dies ist nur ein Beispiel. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass Sie so viele txtDateien mit jedem beliebigen Inhalt erstellen können wie sie möchten und diesen Inhalt bei Bedarf erhalten können.

Die Liste der verfügbaren Befehl wird mit Hilfe des Befehls !help angezeigt oder kann der Datei <mustwatcher_dir>\data\help_admin.txt entnommen werden.

Das Interface des Bots enthält mehrere Buttons, lassen Sie sich dadurch nicht verwirren.

Um es auf den Punkt zu bringen: wer es braucht, wird es verwenden.

Ende.







Aktualisierungen



MustWatcher v1.05 Automatische Verbindungsfunktion wenn das Programm aufgerufen wird, wurde eingebaut.



MustWatcher v1.06 Eine checkbox zum automatischen Programmstart (wenn das Betriebssystem gestartet wird) wurde hinzugefügt. Es kann in die Tray minimiert werden.



MustWatcher v1.07 1) Das Listenschema für die notwendigen Dateien die angezeigt werden sollen und zur automatischen Benachrichtigung gedacht sind wurde geändert. Bevor man nun den Inhalt einer Textdatei bezieht, muss man sie zuerst zur Liste hinzufügen (Watcher Tab) indem man den Add Button verwendet. 2) Feedbacksystem das es erlaubt Text in eine Datei zu schreiben wurde geändert. Nun können Sie eigene Befehle hinzufügen (Feedback Tab) mit jedem beliebigen Text und Datensatz.



exp_statusbot.mq4 Funktion die Daten aufzeichnet die per Email gesandt werden sollen wurde hinzugefügt.

exp_statusbot.mq5 Funktion die notwendige Daten für den Email-Bereicht aufzeichnet wurde hinzugefügt.



MustWatcher v1.08 Funktion die einen detaillierten Bericht erstellt und zu angegebener Adresse mailt wurde hinzugefügt. Um einen Bericht zu erhalten sollten Sie die Datendatei in die entsprechende Liste (Registerkarte "Watcher ") hinzufügen. Ein Dateinamen ohne ein Suffix ist auch ein Abfragebefehl (z. B. Wenn Sie den Befehl !report senden, generiert der Bot einen Bericht auf Grundlage von Daten aus report.txt).



MustWatcher v1.10 Fehlerbehebung.



MustWatcher v1.13 Optimierung. Fehler behoben.

MustWatcher v1.16 Optimierung. Fehler behoben.