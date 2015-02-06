真实作者:

EarnForex.com, 用于 MetaTrader 4 的指标, 由 Carl Sanders 开发



此指标在图表上显示通过日本蜡烛条创建的形态。

指标可以通过谷歌搜索 "Earnforex.com" 找到，并且我已改变了一些颜色。并非所有形态都代表行情即将改变方向。我发现它对于在图表上显示 HRM4 和 SS4 很有用。以下是所有形态的规范。



它可以改变颜色，并启用或禁用提示。

熊市形态:

SS 2,3,4 = 射击之星;

E_star = 黄昏之星;

E_Doji = 黄昏十字星;

DCC = 乌云盖顶形态;

S_E = 熊市吞噬形态。

牛市形态:

HRM 2,3,4 = 牛市锤头;

M_Star = 早晨之星;

M_Doji = 早晨十字星;

P_L = 穿刺线形态;

L_E = 牛市吞噬形态。







