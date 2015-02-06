请观看如何免费下载自动交易
日本蜡烛条形态 - MetaTrader 5脚本
- Ronnie Mansolillo
- 3452
真实作者:
EarnForex.com, 用于 MetaTrader 4 的指标, 由 Carl Sanders 开发
此指标在图表上显示通过日本蜡烛条创建的形态。
指标可以通过谷歌搜索 "Earnforex.com" 找到，并且我已改变了一些颜色。并非所有形态都代表行情即将改变方向。我发现它对于在图表上显示 HRM4 和 SS4 很有用。以下是所有形态的规范。
它可以改变颜色，并启用或禁用提示。
熊市形态:
- SS 2,3,4 = 射击之星;
- E_star = 黄昏之星;
- E_Doji = 黄昏十字星;
- DCC = 乌云盖顶形态;
- S_E = 熊市吞噬形态。
牛市形态:
- HRM 2,3,4 = 牛市锤头;
- M_Star = 早晨之星;
- M_Doji = 早晨十字星;
- P_L = 穿刺线形态;
- L_E = 牛市吞噬形态。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/11432
