Asesores Expertos

QuotesDemo - Asesor Experto para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) ver
tableparser.mqh (12.49 KB) ver
quotesdemo.mq5 (4.05 KB) ver
Ejemplo de recepción de las cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance usando la función WebRequest. Los datos se actualizan cada 10 segundos.

Para poder trabajar con el servidor, hay que añadir URL "https://www.google.com/finance" en la lista de las URL permitidas (Menú principal->Herramientas->Opciones, la pestaña «Asesores Expertos»):

Fig. 1. Adding Google Finance to the list of allowed URLs

Fig. 1. Añadimos Google Finance en la lista de las URLs permitidas

Ejemplo de recepción de las cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance.

Fig. 2. Cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11410

