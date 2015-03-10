Pon "Me gusta" y sigue las noticias
QuotesDemo - Asesor Experto para MetaTrader 5
Ejemplo de recepción de las cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance usando la función WebRequest. Los datos se actualizan cada 10 segundos.
Para poder trabajar con el servidor, hay que añadir URL "https://www.google.com/finance" en la lista de las URL permitidas (Menú principal->Herramientas->Opciones, la pestaña «Asesores Expertos»):
Fig. 1. Añadimos Google Finance en la lista de las URLs permitidas
Fig. 2. Cotizaciones de índices mundiales desde el sitio Google Finance.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11410
