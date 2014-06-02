CodeBaseРазделы
Japanese Candlestick Patterns - индикатор для MetaTrader 5

Ronnie Mansolillo
9922
(80)
Реальный автор:

EarnForex.com, основан на индикаторе, написанным Carl Sanders для MetaTrader 4.

Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.

Некоторые цвета оригинального индикатора были изменены. Не все из представленных паттернов являются разворотными. Для меня оказались полезными только паттерны HRM4 и SS4.

Описание всех поддерживаемых паттернов приведено ниже.

Бычьи паттерны:

  • SS 2,3,4 = Shooting Star;
  • E_star = Evening Star;
  • E_Doji = Evening Doji Star;
  • DCC = Dark Cloud Pattern;
  • S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Медвежьи паттерны:

  • HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
  • M_Star = Morning Star;
  • M_Doji = Morning Doji Star;
  • P_L = Piercing Line Pattern;
  • L_E = Bullish Engulfing Pattern;

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11432

