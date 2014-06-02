Реальный автор:

EarnForex.com, основан на индикаторе, написанным Carl Sanders для MetaTrader 4.



Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.

Некоторые цвета оригинального индикатора были изменены. Не все из представленных паттернов являются разворотными. Для меня оказались полезными только паттерны HRM4 и SS4.



Описание всех поддерживаемых паттернов приведено ниже.



Бычьи паттерны:

SS 2,3,4 = Shooting Star;



E_star = Evening Star;



E_Doji = Evening Doji Star;

DCC = Dark Cloud Pattern;

S_E = Bearish Engulfing Pattern.

Медвежьи паттерны:

HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;

M_Star = Morning Star;

M_Doji = Morning Doji Star;

P_L = Piercing Line Pattern;

L_E = Bullish Engulfing Pattern;







