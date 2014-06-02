Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
EarnForex.com, основан на индикаторе, написанным Carl Sanders для MetaTrader 4.
Индикатор показывает различные паттерны японских свечей на графике. Есть возможность настройки цветов и уведомлений.
Некоторые цвета оригинального индикатора были изменены. Не все из представленных паттернов являются разворотными. Для меня оказались полезными только паттерны HRM4 и SS4.
Описание всех поддерживаемых паттернов приведено ниже.
Бычьи паттерны:
- SS 2,3,4 = Shooting Star;
- E_star = Evening Star;
- E_Doji = Evening Doji Star;
- DCC = Dark Cloud Pattern;
- S_E = Bearish Engulfing Pattern.
Медвежьи паттерны:
- HRM 2,3,4 = Bullish Hammer;
- M_Star = Morning Star;
- M_Doji = Morning Doji Star;
- P_L = Piercing Line Pattern;
- L_E = Bullish Engulfing Pattern;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11432
