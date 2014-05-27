CodeBaseРазделы
QuotesDemo - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) просмотр
\MQL4\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) просмотр
tableparser.mqh (12.49 KB) просмотр
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) просмотр
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest. Данные обновляются каждые 10 секунд.

Для работы с сервером необходимо добавить URL "https://www.google.com/finance" в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):

Рис. 1. Добавляем Google Finance в список разрешенных URL

Рис. 2. Котировки мировых индексов с сайта Google Finance

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11411

