Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QuotesDemo - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8830
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример получения котировок мировых индексов с сайта Google Finance при помощи функции WebRequest. Данные обновляются каждые 10 секунд.
Для работы с сервером необходимо добавить URL "https://www.google.com/finance" в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
Рис. 1. Добавляем Google Finance в список разрешенных URL
Рис. 2. Котировки мировых индексов с сайта Google Finance
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11411
Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.XigXag
Типичный индикатор ЗигЗаг
Выводит текущую информацию по символу на график символа.Angulation
Индикатор строит лучи ангуляции от пересечения индикатора Аллигатор до текущего бара.