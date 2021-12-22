거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Expert Advisor는 사용WebRequest 기능을 사용하여 구글 파이낸스에서 세계 주가 지수의 현재 수치를 보여줍니다. 수치는 10초마다 업데이트됩니다.
서버 작업을 위해서는 "https://www.google.com/finance"을 허용된 URL 목록에(메인 메뉴->도구->옵션, "전문가 자문" 탭) 추가해야 합니다:
Fig. 2. Google Finance의 실시간 전세계 주가 지수
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/11411
