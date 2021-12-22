코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

QuotesDemo - MetaTrader 4용 expert

MetaQuotes | Korean English Русский Español Deutsch Português Français Italiano Türkçe
조회수:
380
평가:
(55)
게시됨:
\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) 조회
\MQL4\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) 조회
tableparser.mqh (12.49 KB) 조회
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

Expert Advisor는 사용WebRequest 기능을 사용하여 구글 파이낸스에서 세계 주가 지수의 현재 수치를 보여줍니다. 수치는 10초마다 업데이트됩니다.

서버 작업을 위해서는 "https://www.google.com/finance"을 허용된 URL 목록에(메인 메뉴->도구->옵션, "전문가 자문" 탭) 추가해야 합니다:

그림. 1. 허용된 URL 목록에 Google Finance 추가

Fig. 2. Google Finance의 실시간 전세계 주가 지수

Fig. 2. Google Finance의 실시간 전세계 주가 지수

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/11411

SignalsDemo SignalsDemo

Expert Advisor는 신호(시그널) 속성을 표시합니다. 또한 신호(시그널) 복사 세팅을 설정할 수 있고 선택한 거래 신호(시그널)를 구독하거나 구독 취소할 수 있습니다.

지그재그 R(Zigzag R) 지그재그 R(Zigzag R)

2005년의 MT4(및 MT3.83)에 포함된 지그재그 지표의 최적화된 버전입니다.

Check Trading time Check Trading time

This code base is a simple function to check if current time lies within two specified times.

Basic file handling in MQL Basic file handling in MQL

This code helps beginners in MQL4, specially those migrating from C++ to perform some basic fie operation.