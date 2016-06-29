Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AFL Winner - indicador para MetaTrader 4
Este oscilador fue reescrito desde el AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL4.
Ganador de ALF sirve para la determinación de una tendencia por formación de partes de una característica de reverso del indicador en el intervalo de 0/100. Para valores de parámetros de entrada en trading intradía deben ser disminuidos, por ejemplo, período = 2, promedio = 4 valores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11454
