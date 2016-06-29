Este oscilador fue reescrito desde el AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL4.

Ganador de ALF sirve para la determinación de una tendencia por formación de partes de una característica de reverso del indicador en el intervalo de 0/100. Para valores de parámetros de entrada en trading intradía deben ser disminuidos, por ejemplo, período = 2, promedio = 4 valores.