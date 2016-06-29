CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AFL Winner - indicador para MetaTrader 4

Andriy Voitenko | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1764
Ranking:
(61)
Publicado:
Actualizado:
afl_winner.mq4 (4.74 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este oscilador fue reescrito desde el AmiBroker Formula Language (AFL) a MQL4.

Ganador de ALF sirve para la determinación de una tendencia por formación de partes de una característica de reverso del indicador en el intervalo de 0/100. Para valores de parámetros de entrada en trading intradía deben ser disminuidos, por ejemplo, período = 2, promedio = 4 valores.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11454

Librería de Control de Skype Librería de Control de Skype

Librería para trabajar con Skype.

QuotesDemo QuotesDemo

El EA muestra los valores actuales de los índices de valores del World Stock Indices del Google Finance mediante la función WebRequest.

spread_on_chart spread_on_chart

El indicador spread_on_chart muestra los valores actuales de spread, stop y niveles de congelación.

eaTemplate eaTemplate

Este código de plantilla contiene características básicas y funciones necesarias para el desarrollo del EA.