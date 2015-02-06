请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ExchangePrice_HTF - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 ExchangePrice 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 ExchangePrice.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例.1. ExchangePrice_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11371
