ExchangePrice_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор ExchangePrice с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ExchangePrice.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ExchangePrice_HTF
SizeBar_HTF
Индикатор SizeBar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.MFI_Price
Индикатор Money Flow Index с возможностью использования всех типов цен для расчета.
Exp_ExchangePrice
Эксперт Exp_ExchangePrice построен на основе сигналов трендового индикатора ExchangePrice.Heatmaps, color gradients and scales in MQL5
Цель данного кода - показать пример создания цветовых шкал, градиентов и тепловых карт в MQL5.