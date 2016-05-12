Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
High Low Flat Channel - Indikator für den MetaTrader 5
- 1251
-
Der Algorithmus für die Berechnung:
- Es wird der höchste und der tiefste Kurs für eine bestimmte Periode definiert und es wird geprüft ob sich diese innerhalb der angegebenen Range befinden.
- Wenn der Punkt 1 bestimmt wurde, wird die Erweiterung addiert oder subtrahiert und dann werden die Grenzen des Kanals gezeichnet.
- Wenn der Parameter "Consider previous boundaries" true ist, dann werden auch vorherige Kanalgrenzen berücksichtigt, falls es so einen Kanal bei der vorherigen Bar gegeben hat.
Empfehlungen:
- Dieser Indikator wurde dazu entwickelt, um Stop Orders für Breakout-Szenarien bestimmen zu können.
- Bitte beachten Sie, dass der Indikator nichts anzeigt, wenn der Abstand zwischen den Schlusskursen auf großen Timeframes zu klein ist, weil es dann keine zutreffenden Situationen gibt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1134
