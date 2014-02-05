请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
HighLowFlatChannel - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1506
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
计算算法:
- 定义周期的最高和最低值, 并检查它们是否位于指定的范围边界内。
- 如果 point 1 已经声明, 查找周期内的最高和最低价格, 加/减填充并绘制通道边界。
- 如果 "考虑之前边界" 参数是 true, 则如果前柱线处有这样的通道, 将会考虑之前的通道边界。
推荐:
- 指标的创建用来判断放置横盘突破挂单的位置。
- 应该想到, 如果在大时间帧的指定范围过低, 指标可能不会显示任何东西, 因为很简单, 根本不会找到合适的情形。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1134
CloseFlatChannel
它基于柱线收盘来定义横盘通道的边界。CloseSeries
该指标为短线趋势交易显示一系列的内部, 外部以及单向收盘和退出点提示。
Combo_Right
该 EA 是在 CCI 和一些线性感知回归基础上的基本交易系统。Eugene
该 EA 基于分析蜡烛条的最后四根柱线