HighLowFlatChannel - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko
1506
(16)
计算算法:

  1. 定义周期的最高和最低值, 并检查它们是否位于指定的范围边界内。
  2. 如果 point 1 已经声明, 查找周期内的最高和最低价格, 加/减填充并绘制通道边界。
  3. 如果 "考虑之前边界" 参数是 true, 则如果前柱线处有这样的通道, 将会考虑之前的通道边界。

HighLowFlatChannel


推荐:

  • 指标的创建用来判断放置横盘突破挂单的位置。
  • 应该想到, 如果在大时间帧的指定范围过低, 指标可能不会显示任何东西, 因为很简单, 根本不会找到合适的情形。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1134

