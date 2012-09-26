CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

High Low Flat Channel - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3797
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Алгоритм расчёта:

  1. Определяем максимальный high и минимальный low за период и проверяем, находятся ли они в пределах указанного диапазона.
  2. Если выполняется п.1, добавляем / отнимаем отступ от найденных величин и отрисовываем границы канала.
  3. Если параметр "Учитывать предыдущие границы" равен true - будут учитываться границы предыдущего канала, если таковой был на предыдущем баре.

HighLowFlatChannel


Советы:

  • Индикатор создавался с целью определения уровней для расстановки стоп-ордеров на пробой флэта.
  • Следует учитывать, что если указанный диапазон на больших фреймах будет слишком малым, индикатор может ничего не отображать, так как попросту не найдёт соответствующих ситуаций.
Exp_BuySell Exp_BuySell

Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, NRTR индикатора BuySell

Exp_BullsBearsEyes Exp_BullsBearsEyes

Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorBullsBearsEyes

Close Flat Channel Close Flat Channel

Определяет границы флэтового канала на основе закрытий баров.

iWPR_HTF iWPR_HTF

Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.