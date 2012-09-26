Смотри, как бесплатно скачать роботов
High Low Flat Channel - индикатор для MetaTrader 5
- 3797
Алгоритм расчёта:
- Определяем максимальный high и минимальный low за период и проверяем, находятся ли они в пределах указанного диапазона.
- Если выполняется п.1, добавляем / отнимаем отступ от найденных величин и отрисовываем границы канала.
- Если параметр "Учитывать предыдущие границы" равен true - будут учитываться границы предыдущего канала, если таковой был на предыдущем баре.
Советы:
- Индикатор создавался с целью определения уровней для расстановки стоп-ордеров на пробой флэта.
- Следует учитывать, что если указанный диапазон на больших фреймах будет слишком малым, индикатор может ничего не отображать, так как попросту не найдёт соответствующих ситуаций.
Exp_BuySell
Торговая система на основе сигналов, снимаемых с семафорного, сигнального, NRTR индикатора BuySellExp_BullsBearsEyes
Торговая система, построенная на основе сигналов, снимаемых с осциллятора ColorBullsBearsEyes
Close Flat Channel
Определяет границы флэтового канала на основе закрытий баров.iWPR_HTF
Индикатор Larry Williams' Percent Range, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм, на котором он вычисляется, построенный в виде зигзага.