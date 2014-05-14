Индикатор CHOWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CHOWithFlat.mq5 и CHO.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис. 1. Индикатор CHOWithFlat_HTF