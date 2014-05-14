Смотри, как бесплатно скачать роботов
CHOWithFlat_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1984
Индикатор CHOWithFlat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов CHOWithFlat.mq5 и CHO.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис. 1. Индикатор CHOWithFlat_HTF
