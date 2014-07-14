请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 CHOWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
为了正确操作指标, 将编译的指标文件 CHOWithFlat.mq5 和 CHO.mq5 指标放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1 该 CHOWithFlat_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11322
CHOWithFlat
Chaikin 振荡器，带有市场横盘状态检测选项。SRm_Cloud
此指标利用的思路是寻找指标输入参数中定义的周期内可能的阻力和支撑位，类似于 GSV 使用的想法。
RVIWithFlat_HTF
此 RVIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。RSIWithFlat_HTF
此 RSIWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。