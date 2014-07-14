代码库部分
CHOWithFlat_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1357
等级:
(29)
已发布:
已更新:
CHO.mq5 (7.01 KB) 预览
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) 预览
CHOWithFlat_HTF.mq5 (12.75 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

CHOWithFlat 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 CHOWithFlat.mq5 和 CHO.mq5 指标放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例. 1. CHOWithFlat_HTF 指标

图例 1 该 CHOWithFlat_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11322

