コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CHOWithFlat_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
805
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
CHO.mq5 (7.01 KB) ビュー
CHOWithFlat.mq5 (10.12 KB) ビュー
CHOWithFlat_HTF.mq5 (12.75 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つ CHOWithFlat指標 

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたCHOWithFlat.mq5及びCHO.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図１ CHOWithFlat_HTF指標

図1 CHOWithFlat_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11322

CHOWithFlat CHOWithFlat

市場フラット状態検出オプションを持つチェイキンオシレータ

SRm_Cloud SRm_Cloud

この指標は、GSVの使用と同様、可能な抵抗/支持レベルを見つけるアイデアを採用しています。

RVIWithFlat_HTF RVIWithFlat_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRVIWithFlat指標

RSIWithFlat_HTF RSIWithFlat_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRSIWithFlat指標