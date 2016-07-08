コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

AO_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
895
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ao_htf.mq5 (7.73 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズオーサムオシレータ

図1 AO_HTF指標

図1 AO_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1132

AC_HTF AC_HTF

高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（アクセラレータオシレータ）。

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

平均化アルゴリズムを変更することができ、チャートの期間とは異なる値に固定された時間枠内に配置することができるOSMA指標の標準バージョン。

Close Flat Channel Close Flat Channel

これはバーのクロージングに基づいてフラットチャネルの境界を定義します。

高低フラットチャンネル 高低フラットチャンネル

バーの極値に基づいて、フラットチャネルの境界を定義します。