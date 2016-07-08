高値に描かれ安値の時間枠に表示されるビルウィリアムズアクセラレータ（アクセラレータオシレータ）。

平均化アルゴリズムを変更することができ、チャートの期間とは異なる値に固定された時間枠内に配置することができるOSMA指標の標準バージョン。