CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RD-ForecastOsc_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
926
Ranking:
(40)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa


Indicador RD-ForecastOsc con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el indicador funcione, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RD-ForecastOsc.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Figura 1. Indicador RD-ForecastOsc_HTF

Figura 1. Indicador RD-ForecastOsc_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11299

InverseReaction_HTF InverseReaction_HTF

Indicador InverseReaction con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCMx_HTF CCMx_HTF

Indicador CCMx con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

SR_Cloud SR_Cloud

En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo por analogía con el uso de GSV

SRm_Cloud SRm_Cloud

En el indicador se ha implementado una idea consistente en encontrar los niveles probables de resistencia y apoyo en un periodo, determinado en los parámetros de entrada, por analogía con el uso de GSV