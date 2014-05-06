Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSIWithFlat - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Relative Strength Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 50, при этом появляется жирная синяя линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:
input uint flat=100; // величина флэта в пунктах
Рис.1. Индикатор RSIWithFlat
