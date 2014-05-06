CodeBaseРазделы
RSIWithFlat - индикатор для MetaTrader 5

Relative Strength Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 50, при этом появляется жирная синяя линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер.  Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat=100; // величина флэта в пунктах

Рис.1. Индикатор RSIWithFlat

