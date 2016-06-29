CodeBaseKategorien
RSIWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Powered byStep

Relative Strength Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.

Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 50-Position und es erscheint eine dicke blaue Linie. Das Krterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:

input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten

Abbildung 1. Indikator RSIWithFlat

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11268

