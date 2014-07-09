CodeBaseSeções
Indicadores

RSIWithFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1796
(26)
Autor real:

Produzido por bystep

Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.

Se o mercado esta lateralizado, a nuvem do indicador encolhe e fica no valor de 50, e uma linha azul espessa aparece. O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:

input uint flat=100; // valor de lateralização em pontos

Figura 1. Indicador RSIWithFlat

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11268

