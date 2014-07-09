Autor real:

Produzido por bystep

Índice de Força Relativa com a opção de detecção do estado de lateralização do mercado.

Se o mercado esta lateralizado, a nuvem do indicador encolhe e fica no valor de 50, e uma linha azul espessa aparece. O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:

input uint flat= 100 ;

Figura 1. Indicador RSIWithFlat