请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Powered byStep
资金流动指数，带有市场横盘状态检测选项。如果市场横盘, 彩色指标云收缩, 且位于数值 50 位置, 同时粗灰线出现。确定这种状态的标准是收缩的布林带。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:
input uint flat=100; // 横盘点数值
图例 1. 指标 MFIWithFlat
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11267
RVIWithFlat
相对活力指数，带有市场横盘状态检测选项。TSI_WPR
一款 TSI 振荡器，基于 WPR 技术指标，以彩色云图实现它自己的信号线。
RSIWithFlat
相对强度指数，带有市场横盘状态检测选项。RD-ForecastOsc
一款非归一化振荡器，采用 Tilman 的军衔算法，以彩色云图形式绘制。