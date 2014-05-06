



Money Flow Index с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта цветное облако индикатора сжимается и располагается в значении 50, при этом появляется жирная серая линия. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat= 100 ;

Рис.1. Индикатор MFIWithFlat