Echter Autor:

Powered byStep

Money Flow Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen. Wenn der Markt in einer Seitwärtsbewegung steckt, schrumpft die farbige Indikatorwolke und befindet sich an der 50-Position und es erscheint eine dicke graue Linie. Das Kriterium zur Bestimmung dieses Zustandes ist ein geschrumpftes Bollingerband. Der kritische Bollingerwert wird fixiert auf die Hälfte seiner Bandbreite und dem Indikator Eingabeparameter:

input uint flat= 100 ;

Abbildung 1. Indikator MFIWithFlat