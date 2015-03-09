CodeBaseSecciones
Indicadores

TSI_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
869
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tsi_demarker.mq5 (8.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Autor real:

MetaQuotes

El oscilador TSI construido a base de los valores del indicador técnico DeMarker ha sido implementado con su línea de señal en forma de la nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador TSI_DeMarker

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11253

