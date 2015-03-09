Autor real:

MetaQuotes

El oscilador TSI construido a base de los valores del indicador técnico DeMarker ha sido implementado con su línea de señal en forma de la nube de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador TSI_DeMarker