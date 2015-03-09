Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TSI_DeMarker - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 869
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MetaQuotes
El oscilador TSI construido a base de los valores del indicador técnico DeMarker ha sido implementado con su línea de señal en forma de la nube de color.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador TSI_DeMarker
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11253
El indicador de la diferencia entre la cola superior e inferior de la vela.Exp_Karpenko
El Asesor Experto Exp_Karpenko se basa en las señales generadas por el oscilador Karpenko.
El Asesor Experto Exp_SlopeDirectionLine está construido a base de las señales del indicador de tendencia SlopeDirectionLine.TSI_DeMarker_HTF
El indicador TSI_DeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.