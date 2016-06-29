Asesor invisible. Con el asesor el broker no verá su StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.

A primera vista, parece una tontería ocultar ratios de datos de un broker, pero las versiones anteriores de VR --- STEALS- 2 y VR --- STEALS probó lo contrario.

Dos versiones anteriores anotaron más de 20.000 descargas que indican la demanda de este instrumento EA.

Requisitos del sistema: MT4 build 610 o superior.

En asesor funcional incluye:

Facturación de take profit virtual

Facturación de Stop Loss virtual

Facturación bezubytka

Facturación de Trailing Stop

Tiempo- vigencia de las órdenes diferidas en el mercado

Gestiona las ordenes directamente desde la gráfica

Apertura de órdenes con un solo clic

Emulación de opción de trading

Entradas del experto:

StartLot = 0.01; Lote de entrada

TakeProfit = 500; valor de partida del Take Profit virtual en puntos

StopLoss = 500; valor de partida del Stop Loss virtual en puntos

TralingStop = 300; Trailing Stop Virtual de parida en puntos de partida

de partida Breakeven = 300 ; valor de partida del breakeven Virtual en puntos

prefix = "vr"; Prefijo añadido a los nombres de objetos gráficos

Magic = 0; número de orden único del Asesor

Slip = 30 ; Slippage en puntos

MilSec = 100 ; Ciclo de retardo para la cuenta demo o real para 500 PC débil y por encima para PC 50 de alta gama y por encima de MilSec = 100

Ejemplo del EA: