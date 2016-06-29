Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
VR---STEALS-3 - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1477
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Asesor invisible. Con el asesor el broker no verá su StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.
A primera vista, parece una tontería ocultar ratios de datos de un broker, pero las versiones anteriores de VR --- STEALS- 2 y VR --- STEALS probó lo contrario.
Dos versiones anteriores anotaron más de 20.000 descargas que indican la demanda de este instrumento EA.
Requisitos del sistema: MT4 build 610 o superior.
En asesor funcional incluye:
- Facturación de take profit virtual
- Facturación de Stop Loss virtual
- Facturación bezubytka
- Facturación de Trailing Stop
- Tiempo- vigencia de las órdenes diferidas en el mercado
- Gestiona las ordenes directamente desde la gráfica
- Apertura de órdenes con un solo clic
- Emulación de opción de trading
Entradas del experto:
- StartLot = 0.01; Lote de entrada
- TakeProfit = 500; valor de partida del Take Profit virtual en puntos
- StopLoss = 500; valor de partida del Stop Loss virtual en puntos
- TralingStop = 300; Trailing Stop Virtual de parida en puntos de partida
- Breakeven = 300 ; valor de partida del breakeven Virtualen puntos
- prefix = "vr"; Prefijo añadido a los nombres de objetos gráficos
- Magic = 0; número de orden único del Asesor
- Slip = 30 ; Slippage en puntos
- MilSec = 100 ; Ciclo de retardo para la cuenta demo o real para 500 PC débil y por encima para PC 50 de alta gama y por encima de MilSec = 100
Ejemplo del EA:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11169
El Asesor puede operar en dos modos: martingala y antimartingeyl...a_informer
Es la colocación del Stop Loss y Take Profit a una distancia determinada. Muestra el estado actual de órdenes abiertas. Para el cierre de la orden es suficiente seleccionar y mover la etiqueta a la izquierda.
Genera rápidamente los datos históricos a partir de los datos M1 como alpari para todos los timeframes, hasta D1. Tiempo de cambio para su servidor.Geatmap, Gradiente y Escala de representación de símbolos
El propósito del presente código es demostrar lo fácil que es crear escalas de color, gradientes de color y heatmaps con lenguaje y funciones del MQL4.