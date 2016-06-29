CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

VR---STEALS-3 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1477
Ranking:
(107)
Publicado:
Asesor invisible. Con el asesor el broker no verá su StopLoss, TakeProfit, Breakeven, Traling stop, OrderClose, OrderDelete.

A primera vista, parece una tontería ocultar ratios de datos de un broker, pero las versiones anteriores de VR --- STEALS- 2 y VR --- STEALS probó lo contrario.

Dos versiones anteriores anotaron más de 20.000 descargas que indican la demanda de este instrumento EA.

Requisitos del sistema: MT4 build 610 o superior.

En asesor funcional incluye:

  • Facturación de take profit virtual
  • Facturación de Stop Loss virtual
  • Facturación bezubytka
  • Facturación de Trailing Stop
  • Tiempo- vigencia de las órdenes diferidas en el mercado
  • Gestiona las ordenes directamente desde la gráfica
  • Apertura de órdenes con un solo clic
  • Emulación de opción de trading

Entradas del experto:

  • StartLot = 0.01; Lote de entrada
  • TakeProfit = 500; valor de partida del Take Profit virtual en puntos
  • StopLoss = 500; valor de partida del Stop Loss virtual en puntos
  • TralingStop = 300; Trailing Stop Virtual de parida en puntos de partida
  • Breakeven = 300 ; valor de partida del breakeven Virtualen puntos
  • prefix = "vr"; Prefijo añadido a los nombres de objetos gráficos
  • Magic = 0; número de orden único del Asesor
  • Slip = 30 ; Slippage en puntos
  • MilSec = 100 ; Ciclo de retardo para la cuenta demo o real para 500 PC débil y por encima para PC 50 de alta gama y por encima de MilSec = 100

Ejemplo del EA:

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11169

