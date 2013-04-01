Ставь лайки и следи за новостями
VR---STEALS-2 - эксперт для MetaTrader 4
- 40901
Советник представляет собой программу невидимку .
С момента появления первой версии прошло уже два года. Советник и способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами
В функционал советника входит :
- Выставление виртуального Тейк Профита
- Выставление виртуального Стоп Лосса
- Выставление безубытка
Советник при обнаружении ордеров на графике отрисовывает метками цены закрытия по тейк профиту, стоп лоссу и уровень безубытка
при этом советник может работать по разным мейджик номерам .
При установке Magic равным -1 советник работает со всеми ордерами на графике , при установке Magic равным 0 советник работает только с ручными ордерами
Параметры советника
- TakeProfit = 0 ;// Если 0 то не используется
- StopLoss = 0 ;// Если 0 то не используется
- Bezubitok = 300 ;// Если 0 то не используется
- BezMinDis = 50 ;// Минимальная фиксация прибыли при переводе в безубыток
- Magic = -1 ;// Если -1 то по всем меджикам
- Slip = 20 ;// Проскальзывания
- coment = 2 ;// Количество строк сообщений если 0 сообщения не выводятся
Метки :
- Зеленая метка уровень безубытка
- Красная метка уровень стоп лосса
- Синяя метка уровень тейк профита
Пример работы советника :
