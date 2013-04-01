CodeBaseРазделы
Советники

VR---STEALS-2 - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
40901
(17)
    Советник представляет собой программу невидимку .

С момента появления первой версии прошло уже два года. Советник и способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами

В функционал советника входит :

  • Выставление виртуального Тейк Профита
  • Выставление виртуального Стоп Лосса
  • Выставление безубытка

 Советник при обнаружении ордеров на графике отрисовывает метками цены закрытия по тейк профиту, стоп лоссу и уровень безубытка

при этом советник может работать по разным мейджик номерам .

При установке Magic равным -1 советник работает со всеми ордерами на графике , при установке Magic равным 0 советник работает только с ручными ордерами

Параметры советника

  1. TakeProfit = 0    ;// Если 0 то не используется
  2. StopLoss   = 0    ;// Если 0 то не используется
  3. Bezubitok  = 300 ;// Если 0 то не используется
  4. BezMinDis  = 50  ;// Минимальная фиксация прибыли при переводе в безубыток
  5. Magic      = -1     ;// Если -1 то по всем меджикам 
  6. Slip       = 20      ;// Проскальзывания
  7. coment     = 2    ;// Количество строк сообщений если 0 сообщения не выводятся 

Метки :

  • Зеленая метка уровень безубытка
  • Красная метка уровень стоп лосса
  • Синяя метка уровень тейк профита 

Пример работы советника :

 

 

 


