Советник представляет собой программу невидимку .

С момента появления первой версии прошло уже два года. Советник и способ работы хорошо зарекомендовали себя при работе с отдельными брокерами

В функционал советника входит :

Выставление виртуального Тейк Профита

Выставление виртуального Стоп Лосса

Выставление безубытка

Советник при обнаружении ордеров на графике отрисовывает метками цены закрытия по тейк профиту, стоп лоссу и уровень безубытка

при этом советник может работать по разным мейджик номерам .

При установке Magic равным -1 советник работает со всеми ордерами на графике , при установке Magic равным 0 советник работает только с ручными ордерами

Параметры советника

TakeProfit = 0 ;// Если 0 то не используется StopLoss = 0 ;// Если 0 то не используется Bezubitok = 300 ;// Если 0 то не используется BezMinDis = 50 ;// Минимальная фиксация прибыли при переводе в безубыток Magic = -1 ;// Если -1 то по всем меджикам Slip = 20 ;// Проскальзывания coment = 2 ;// Количество строк сообщений если 0 сообщения не выводятся

Метки :

Зеленая метка уровень безубытка

Красная метка уровень стоп лосса

Синяя метка уровень тейк профита

Пример работы советника :



